Гвардиола сделает перерыв от футбола, когда покинет "Сити"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола подтвердил, что сделает перерыв от футбола, когда покинет свое нынешнее место работы.

Лишь в ноябре Гвардиола заключил новый контракт, связав свое будущее с "Сити" до июня 2027.



К тому времени Гвардиола проведет в "Сити" 11 лет, и сразу взяться за новую работу Хосеп точно не будет готов.



"После своего контракта с "Сити" я собираюсь остановиться. Я уверен насчет этого. Я не знаю, закончу ли я свою карьеру, но я собираюсь сделать перерыв".



"В карьерах тренеров бывают хорошие и плохие вещи, но важно, что хорошие помнят дольше. Для тренера всегда есть новые вызовы. Я не знаю, что случится в будущем, да и в конце концов это не имеет значения", — сообщил Гвардиола ESPN Brasil.