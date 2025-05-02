Диас обсудит новый контракт с "Ливерпулем" в конце сезона

Нападающий "Ливерпуля" Луис Диас проведет переговоры о продлении своего контракта после окончания сезона.

В прошлый уикенд Диас достиг рубежа в 100 матчей за "Ливерпуль", отметившись голом против "Тоттенхэма" и отпраздновав с "красными" чемпионство в Премьер-Лиге.



В предыдущие месяцы ходили слухи, что "Ливерпуль" может продать Диаса, находящегося на пороге своего предпоследнего года по контракту, однако Sky Sports утверждает, что приоритет "красных" — продлить сотрудничество с Луисом.



Если до продажи Диаса все же дойдет, то среди возможных претендентов на 28-летнего игрока сборной Колумбии называются "Барселона" и саудовские клубы.



Добавим, Диас выступает за "Ливерпуль" после своего перехода из "Порту" за 37 миллионов фунтов в январе 2022. Помимо титула Премьер-Лиги, Луис успел выиграть с "красными" Кубок Англии и два Кубка Лиги.