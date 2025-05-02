Мареска подтвердил, что "Челси" устроит "коридор почета" "Ливерпулю"

Наставник "Челси" Энцо Мареска подтвердил, что его команда устроит "коридор почета" "Ливерпулю" в воскресном матче Премьер-Лиги.

"Челси" станет первым соперником, с которым сыграет "Ливерпуль" после оформления титула Премьер-Лиги в прошлый уикенд.



По словам Марески, "Челси" окажет почет новоиспеченному чемпиону, хотя Энцо и понимает, что внутри его игроки будут испытывать некоторую зависть.



"Это традиция. Мы должны сделать это, и мы собираемся сделать это. Они выиграли Премьер-Лигу, поэтому они заслуживают этого".



"Что касается нашего отставания от "Ливерпуля", то оно очевидно. Вы можете ясно это видеть. Мое ощущение таково, что мы движемся в правильном направлении, и я надеюсь, это отставание будет становиться меньше и меньше".



"Разница в том, что они стабильны относительно нас. Часть сезона мы были очень хороши, а затем мы стали проигрывать матчи. Это, наверное, является главной причиной нашего отставания. Также нам не хватило опытных игроков, которые знают, как выигрывать матчи и все такое. Думаю, у них таких игроков больше, чем у нас".



"Не думаю, что нам нужно устраивать "коридор почета", чтобы понять, насколько хорошо выиграть Премьер-Лигу. Мы и так знаем, что это нечто очень приятное. Но, уверен, когда вы стоите здесь и аплодируете, внутри игроки думают: "Я бы хотел оказаться на их месте однажды".



"Всегда приятно играть в такого рода матче, но я не думаю, что подход "Ливерпуля" будет каким-либо другим или расслабленным", — цитирует Мареску Daily Mirror.