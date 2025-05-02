Мареска подтвердил, что "Челси" устроит "коридор почета" "Ливерпулю"

Энцо Мареска Наставник "Челси" Энцо Мареска подтвердил, что его команда устроит "коридор почета" "Ливерпулю" в воскресном матче Премьер-Лиги.

"Челси" станет первым соперником, с которым сыграет "Ливерпуль" после оформления титула Премьер-Лиги в прошлый уикенд.

По словам Марески, "Челси" окажет почет новоиспеченному чемпиону, хотя Энцо и понимает, что внутри его игроки будут испытывать некоторую зависть.

"Это традиция. Мы должны сделать это, и мы собираемся сделать это. Они выиграли Премьер-Лигу, поэтому они заслуживают этого".

"Что касается нашего отставания от "Ливерпуля", то оно очевидно. Вы можете ясно это видеть. Мое ощущение таково, что мы движемся в правильном направлении, и я надеюсь, это отставание будет становиться меньше и меньше".

"Разница в том, что они стабильны относительно нас. Часть сезона мы были очень хороши, а затем мы стали проигрывать матчи. Это, наверное, является главной причиной нашего отставания. Также нам не хватило опытных игроков, которые знают, как выигрывать матчи и все такое. Думаю, у них таких игроков больше, чем у нас".

"Не думаю, что нам нужно устраивать "коридор почета", чтобы понять, насколько хорошо выиграть Премьер-Лигу. Мы и так знаем, что это нечто очень приятное. Но, уверен, когда вы стоите здесь и аплодируете, внутри игроки думают: "Я бы хотел оказаться на их месте однажды".

"Всегда приятно играть в такого рода матче, но я не думаю, что подход "Ливерпуля" будет каким-либо другим или расслабленным", — цитирует Мареску Daily Mirror.


Метки Ливерпуль, Мареска, Премьер-Лига, Челси

Автор mihajlo   

Дата 02.05.2025 21:00

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  1. high-malvern 02.05.2025 21:32 # high-malvern
    Эхехе ))

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  2. gameboy 02.05.2025 21:07 # gameboy
    Коридорсииииии

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  3. hunter022 02.05.2025 21:04 # hunter022
    Это только начало,в ближайшее десятилетия титула чемпиона синим любителям не видать..

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  4. closer 02.05.2025 21:03 # closer
    Коридорси....
    В воскр. официально...

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