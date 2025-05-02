Магуайр считает, что "Юнайтед" задолжал своим фанатам трофей

Харри Магуайр Защитник "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайр заявил, что его команда находится в долгу перед своими фанатами.

Накануне "Юнайтед" сделал большой шаг в направлении финала Лиги Европы, разгромив на выезде "Атлетик" со счетом 0:3.

Магуайр чувствует, что он и его партнеры по команде обязаны принести фанатам трофей после столь разочаровывающего выступления в Премьер-Лиге.

"Выход в финал не спасет наш сезон, потому что он все равно расстраивает. Мы проиграли слишком много матчей, были слишком нестабильны".

"Это сложный сезон. Это разочаровывающий сезон, но, конечно, в футболе важны воспоминания. Важно создать воспоминания, завоевать трофеи, и у нас есть отличная возможность для этого".

"Наши фанаты заслуживают этого, так что это самое важное", — цитирует Магуайра ESPN.


Метки Магуайр, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 02.05.2025 20:00

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Последние комментарии:




  1. gidro-met 02.05.2025 20:41 # gidro-met
    С 14 места откуда-то из бездны слышен вой.. похож на Харри М

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  2. xxa 02.05.2025 20:02 # xxa
    Размечтался середнячок!

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