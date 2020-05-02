Эмери надеется, что Рэшфорд еще сыграет за "Виллу"

Главный тренер "Астон Виллы" Унаи Эмери надеется, что нападающий Маркус Рэшфорд еще сыграет в этом сезоне.

До сих пор считалось, что этот сезон уже завершен для Рэшфорда из-за травмы задней поверхности бедра. Ходили слухи, что Маркус даже может досрочно прервать аренду в "Вилле" и вернуться в "Манчестер Юнайтед" на лечение.



Однако Эмери это опровергает и надеется, что Рэшфорд еще поможет "Вилле" квалифицироваться в Лигу Чемпионов.



"Что касается завтра, то он недоступен. Он трудится над тем, чтобы вернуться как можно быстрее, но ему все еще нужно несколько недель".



"Конечно, у нас остаются четыре недели, но я надеюсь, он еще сыграет за нас матч или два".



"Завтра нас ждет "Фулхэм". Мы не хотим заканчивать сезон, мы не хотим каникул. Мы хотим играть. И, надеюсь, он сможет нам помочь. Конечно, он будет восстанавливаться у нас".



"Я хочу видеть его счастливым. Играй, помоги нам достичь своей цели, а затем мы поговорим обо всем", — цитирует Эмери Sky Sports.