Фламенго" продолжает переговоры с Жоржиньо
Бразильский "Фламенго" продолжает переговоры с представителями полузащитника "Арсенал" Жоржиньо.
Контракт Жоржиньо с "Арсеналом" истекает в конце этого сезона и, по всей видимости, продлен не будет.
Ранее пресса уже сообщала, что Жоржиньо согласился на переход в "Фламенго", но в реальности переговоры продолжаются. Бразильский клуб надеется подписать 33-летнего игрока к клубному Чемпионату Мира.
"Если Жоржиньо перейдет, это будет после окончания сезона в Европе. Надеюсь, это случится до клубного Чемпионата Мира", — цитирует спортивного директора "Фламенго" Жозе Бото Sky Sports.
Добавим, в этом сезоне Жоржиньо сыграл 26 матчей за "Арсенал" во всех соревнованиях.
02.05.2025 18:00
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