Фламенго" продолжает переговоры с Жоржиньо

Бразильский "Фламенго" продолжает переговоры с представителями полузащитника "Арсенал" Жоржиньо.

Контракт Жоржиньо с "Арсеналом" истекает в конце этого сезона и, по всей видимости, продлен не будет.



Ранее пресса уже сообщала, что Жоржиньо согласился на переход в "Фламенго", но в реальности переговоры продолжаются. Бразильский клуб надеется подписать 33-летнего игрока к клубному Чемпионату Мира.



"Если Жоржиньо перейдет, это будет после окончания сезона в Европе. Надеюсь, это случится до клубного Чемпионата Мира", — цитирует спортивного директора "Фламенго" Жозе Бото Sky Sports.



Добавим, в этом сезоне Жоржиньо сыграл 26 матчей за "Арсенал" во всех соревнованиях.