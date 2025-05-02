Фламенго" продолжает переговоры с Жоржиньо

Жоржиньо Бразильский "Фламенго" продолжает переговоры с представителями полузащитника "Арсенал" Жоржиньо.

Контракт Жоржиньо с "Арсеналом" истекает в конце этого сезона и, по всей видимости, продлен не будет.

Ранее пресса уже сообщала, что Жоржиньо согласился на переход в "Фламенго", но в реальности переговоры продолжаются. Бразильский клуб надеется подписать 33-летнего игрока к клубному Чемпионату Мира.

"Если Жоржиньо перейдет, это будет после окончания сезона в Европе. Надеюсь, это случится до клубного Чемпионата Мира", — цитирует спортивного директора "Фламенго" Жозе Бото Sky Sports.

Добавим, в этом сезоне Жоржиньо сыграл 26 матчей за "Арсенал" во всех соревнованиях.


Метки Арсенал, Жоржиньо, Фламенго

Автор mihajlo   

Дата 02.05.2025 18:00

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