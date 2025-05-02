Хау: "Исак не продается"

Главный тренер "Ньюкасла" Эдди Хау заявил, что нападающий Александер Исак не продается.

Исак является приобретением мечты для "Арсенала" и "Ливерпуля", однако Хау совершенно не помышляет о расставании со своим бомбардиром.



Наоборот, Хау надеется попасть в Лигу Чемпионов и получить трансферный бюджет для укрепления состава "сорок".



"С моей точки зрения, он не продается. Я хочу строить команду, я хочу обладать сильнейшим составом в следующем сезоне, насколько это возможно".



"Надеюсь, мы еще многого сможем достичь. Концовка сезона будет иметь определяющее значение для нас".



"Мы обладаем сильным составом, и если мы сможем, то впервые за несколько окон добавим игроков. Это придаст нам огромный импульс, и именно на этом я сосредоточен, а не на обратном", — цитирует Хау Sky Sports.