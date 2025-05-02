Хау: "Исак не продается"
Главный тренер "Ньюкасла" Эдди Хау заявил, что нападающий Александер Исак не продается.
Исак является приобретением мечты для "Арсенала" и "Ливерпуля", однако Хау совершенно не помышляет о расставании со своим бомбардиром.
Наоборот, Хау надеется попасть в Лигу Чемпионов и получить трансферный бюджет для укрепления состава "сорок".
"С моей точки зрения, он не продается. Я хочу строить команду, я хочу обладать сильнейшим составом в следующем сезоне, насколько это возможно".
"Надеюсь, мы еще многого сможем достичь. Концовка сезона будет иметь определяющее значение для нас".
"Мы обладаем сильным составом, и если мы сможем, то впервые за несколько окон добавим игроков. Это придаст нам огромный импульс, и именно на этом я сосредоточен, а не на обратном", — цитирует Хау Sky Sports.
02.05.2025 17:00
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Последние комментарии:
Ньюкасл - покупатель , а не продавец.
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А что если завтра президент Барсы проявит инициативу и предложит обмен Ямаля на Исака без доплаты, что тогда?
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