Джо Аллен завершает игровую карьеру

Бывший полузащитник "Ливерпуля" Джо Аллен объявил о завершении игровой карьеры в конце этого сезона.

Летом 2012 "Ливерпуль" приобрел Аллена у "Суонси" за 15 миллионов фунтов. Четыре проведенных на "Энфилде" сезона могут считаться пиком карьеры Джо.



Вместе с "Ливерпулем" Аллен достигал финалов Кубка Лиги и Лиги Европы, а также Джо поиграл на уровне Премьер-Лиги за "Стоук".



В 2022 году Аллен вернулся в родной "Суонси", и заключительный для "лебедей" матч в этом сезоне Чемпионшипа станет последним в карьере 35-летнего полузащитника.



За свою карьеру Аллен сыграл почти 600 матчей на клубном уровне и еще 77 за сборную Уэльса, с которой достигал полуфинала Евро-2016.