Ираола не переживает из-за интереса к звездам "Борнмута"

Главный тренер "Борнмута" Андони Ираола заявил, что не переживает из-за интереса больших клубов к своим звездам вроде Дина Хейсена, Милоша Керкеза и Антуана Семеньо.

"Борнмут" очень ярко проводит этот сезон, сражаясь за попадание в еврокубки, и сразу несколько звезд команды Ираолы приглянулись топ-клубам.



Однако Ираола не видит в этом проблемы и верит, что "Борнмут" будет готов действовать в случае расставания с кем-либо.



"Не думаю, что это как-либо отличается от предыдущих лет, особенно когда команда выступает хорошо. Это было с нами и в прошлом сезоне. Мы не знали, что произойдет с некоторыми игроками. Мы лишились Ллойда Келли и затем Дома Соланке".



"Мы толком не знаем, что произойдет этим летом, мы по-прежнему сосредоточены на других вещах, но прямо сейчас все эти игроки — наши, и если ничего не произойдет, они продолжат быть нашими и в следующем сезоне. Поэтому я не думаю, что это лето будет отличаться от предыдущих".



"Мы сосредоточимся на улучшении команды и добавлении игроков, если сможем, а если мы получим хорошее предложение и отпустим кого-либо из игроков, мы должны быть готовы к таким ситуациям, но без страха. Это нечто, к чему должны быть привычны все клубы, особенно те, которые не являются клубами самого, самого высокого уровня", — сообщил Ираола Sky Sports.