35-й тур Премьер-Лиги. Анонс матча пятницы

В пятницу, 2 мая, поединком "Манчестер Сити" и "Вулверхэмптона" стартует 35-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этого матча.

МАНЧЕСТЕР СИТИ — ВУЛВЕРХЭМПТОН 22:00 Онлайн-трансляция Прогноз



"Манчестер Сити" не проиграл ни одного из восьми последних матчей во всех соревнованиях (6 побед, 2 ничьи). "Горожане" играют в Премьер-Лиге в пятницу впервые с Boxing Day 2008 года.



"Вулверхэмптон" выиграл все шесть последних матчей в Премьер-Лиге, но семь подряд побед в высшем дивизионе оформлял лишь однажды в своей истории — с сентября по октябрь 1946. С момента дебюта Витора Перейры 22 декабря "волки" одержали 10 побед в чемпионате — только у "Ливерпуля" (14) и "Ньюкасла" (12) больше.



"Сити" выиграл восемь из девяти последних домашних матчей против "Вулверхэмптона" в Премьер-Лиге (1 поражение). В сезоне 2019/20 "волки" сделали дубль против "горожан".



К полноценным тренировкам вернулись звезды "Сити" Родри и Эрлинг Холанд, но оба играть пока не готовы, как и Натан Аке с Джоном Стоунсом. Джеймс Макарти возвращается после дисквалификации.



"Вулверхэмптон" по-прежнему лишен Йерсона Москеры, Энсо Гонсалеса, Леона Чивоми и Саши Калайджича.