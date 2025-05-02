35-й тур Премьер-Лиги. Анонс матча пятницы
В пятницу, 2 мая, поединком "Манчестер Сити" и "Вулверхэмптона" стартует 35-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этого матча.
МАНЧЕСТЕР СИТИ — ВУЛВЕРХЭМПТОН 22:00 Онлайн-трансляция Прогноз
"Манчестер Сити" не проиграл ни одного из восьми последних матчей во всех соревнованиях (6 побед, 2 ничьи). "Горожане" играют в Премьер-Лиге в пятницу впервые с Boxing Day 2008 года.
"Вулверхэмптон" выиграл все шесть последних матчей в Премьер-Лиге, но семь подряд побед в высшем дивизионе оформлял лишь однажды в своей истории — с сентября по октябрь 1946. С момента дебюта Витора Перейры 22 декабря "волки" одержали 10 побед в чемпионате — только у "Ливерпуля" (14) и "Ньюкасла" (12) больше.
"Сити" выиграл восемь из девяти последних домашних матчей против "Вулверхэмптона" в Премьер-Лиге (1 поражение). В сезоне 2019/20 "волки" сделали дубль против "горожан".
К полноценным тренировкам вернулись звезды "Сити" Родри и Эрлинг Холанд, но оба играть пока не готовы, как и Натан Аке с Джоном Стоунсом. Джеймс Макарти возвращается после дисквалификации.
"Вулверхэмптон" по-прежнему лишен Йерсона Москеры, Энсо Гонсалеса, Леона Чивоми и Саши Калайджича.
02.05.2025 14:00
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Кто-нибудь помогите пошутить Зине, а то она судорожно трясущимися руками что-то там пытается придумать смешное, но пока не получается((
https://imgur.com/a/Pi16wvb
https://imgur.com/a/MdRHoTs
(ответить)
Рубрика СТИХИ с ФРОНТА
Какая тишина сейчас в Лимане,
Карманы бы набил бы тишиной
И принимал бы я, как будто бы таблетку,
Как только повстречаюсь я с войной
Друзьям бы дал попробовать немного,
Родным бы я в конвертик положил
Неужто так уж грешен был я раньше,
Что до сих пор ее не заслужил?
Я в чай бы добавлял по чайной ложке,
Чтоб тишина всегда была со мной
Чтобы почаще миру улыбался,
А не ругался с чертовой войной
Я тишиной заполнил бы бутылки
И в жажду сильною не отрываясь пил,
И с тишиной ходил бы на прогулку
И шум войны меня не бередил
Я тишиной заполнил бы Камазы
И по России словно гумку развозил
И раздавал бесплатно и с любовью,
Но для себя немного б сохранил
Какая тишина сейчас в Лимане,
А ведь сегодня здесь была война
И тихо и безмолвно ноют раны
И лечит эти раны тишина...
01.05.2025
Роман П.
(ответить)
30.04.2025 14:42 #
van-dijk
Как же Зинка перевозбудилась, что кого-то по нику тут называют. Столько сразу её гейское воображение нафантазировало: "Ласково микки"))) Обидно, наверное, когда тебя Зинкой кличат((
http://fapl.ru/users/lfcmikki14/
Источник: http://fapl.ru/posts/114528/?c=1#c8045869
Сначала лысый, армянский карлик микки наносит удар в носатую, сургутскую псину бекстебом с фейка в тг, а затем сам получает удар в свою лысую псину от ревнивой жертвы ооо каспийтеплосервис.
(ответить)
У писькорского носача уже совсем башню сорвало на фоне того, что его сеструха ипёцца со всеми, кому не лень, как и её мать, а ему достаётся хуй отчима по ночам где-то в сургутских подвалах.
(ответить)
Совсем попутали... Напомните швайнам, кто кого победил в мае 1945-го.
Полиция Берлина запретила приносить любые символы Победы на акцию «Бессмертный полк», которая состоится 9 мая у Бранденбургских ворот.
Под запрет подпали георгиевские ленты, любые предметы в цветах российского флага, все виды военной формы и даже музыкальное сопровождение.
За участниками акции «для соблюдения правопорядка» будет наблюдать, предупредили в полиции.
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Сегодня годовщина трагедии в Доме профсоюзов в Одессе. 2 мая 2014 года украинские нацисты зверски расправились с противниками госпереворота. Людей сожгли заживо. Жертвами той трагедии стали почти полсотни человек. Спустя 11 лет за это страшное преступление никто ответственности так и не понес, но уже точно известно, что все, что случилось в тот день, не было случайностью. Организаторы одесской Хатыни целенаправленно убивали сторонников «антимайдана».
Помним...
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Простите что Мурада слишком много. Мне жалко его детей стало
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The Road So Far
Kansas – Carry on Wayward Son
Именно под эту песню релокант Гоша Зиновьев стартовал из Москвы в Грузию. Правда не на чёрной Шевроле Импала 67, а на ржавом голубом дедовом Запорожце. На его пути также попадались упыри (гаишники и пограничники). Хотя у Зины не было пистолета с серебряными пулями, наш герой сражался со злом тем, что у него было (своим ртом).
Припев, под который она танцевала гачибази погранцам:
Carry on my wayward son,
There'll be peace when you are done.
Lay your weary head to rest,
Don't you cry no more.
Откуда: Сбежал в Грузию
Источник: http://fapl.ru/users/hachidlo/
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