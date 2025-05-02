35-й тур Премьер-Лиги. Анонс матча пятницы

Бернарду Силва и Матеус Кунья В пятницу, 2 мая, поединком "Манчестер Сити" и "Вулверхэмптона" стартует 35-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этого матча.

МАНЧЕСТЕР СИТИ — ВУЛВЕРХЭМПТОН 22:00 Онлайн-трансляция Прогноз

"Манчестер Сити" не проиграл ни одного из восьми последних матчей во всех соревнованиях (6 побед, 2 ничьи). "Горожане" играют в Премьер-Лиге в пятницу впервые с Boxing Day 2008 года.

"Вулверхэмптон" выиграл все шесть последних матчей в Премьер-Лиге, но семь подряд побед в высшем дивизионе оформлял лишь однажды в своей истории — с сентября по октябрь 1946. С момента дебюта Витора Перейры 22 декабря "волки" одержали 10 побед в чемпионате — только у "Ливерпуля" (14) и "Ньюкасла" (12) больше.

"Сити" выиграл восемь из девяти последних домашних матчей против "Вулверхэмптона" в Премьер-Лиге (1 поражение). В сезоне 2019/20 "волки" сделали дубль против "горожан".

К полноценным тренировкам вернулись звезды "Сити" Родри и Эрлинг Холанд, но оба играть пока не готовы, как и Натан Аке с Джоном Стоунсом. Джеймс Макарти возвращается после дисквалификации.

"Вулверхэмптон" по-прежнему лишен Йерсона Москеры, Энсо Гонсалеса, Леона Чивоми и Саши Калайджича.


Метки анонс тура, Вулверхэмптон, Манчестер Сити, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 02.05.2025 14:00

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Последние комментарии:




  1. van-dijk 02.05.2025 15:28 # van-dijk
    Кто-нибудь помогите пошутить Зине, а то она судорожно трясущимися руками что-то там пытается придумать смешное, но пока не получается((
    https://imgur.com/a/Pi16wvb
    https://imgur.com/a/MdRHoTs

    (ответить)

  2. imf-tua 02.05.2025 15:06 # imf-tua
    Рубрика СТИХИ с ФРОНТА

    Какая тишина сейчас в Лимане,
    Карманы бы набил бы тишиной
    И принимал бы я, как будто бы таблетку,
    Как только повстречаюсь я с войной

    Друзьям бы дал попробовать немного,
    Родным бы я в конвертик положил
    Неужто так уж грешен был я раньше,
    Что до сих пор ее не заслужил?

    Я в чай бы добавлял по чайной ложке,
    Чтоб тишина всегда была со мной
    Чтобы почаще миру улыбался,
    А не ругался с чертовой войной

    Я тишиной заполнил бы бутылки
    И в жажду сильною не отрываясь пил,
    И с тишиной ходил бы на прогулку
    И шум войны меня не бередил

    Я тишиной заполнил бы Камазы
    И по России словно гумку развозил
    И раздавал бесплатно и с любовью,
    Но для себя немного б сохранил

    Какая тишина сейчас в Лимане,
    А ведь сегодня здесь была война
    И тихо и безмолвно ноют раны
    И лечит эти раны тишина...

    01.05.2025
    Роман П.

    (ответить)

  3. hachidlo 02.05.2025 15:04 # hachidlo
    30.04.2025 14:42 #
    van-dijk

    Как же Зинка перевозбудилась, что кого-то по нику тут называют. Столько сразу её гейское воображение нафантазировало: "Ласково микки"))) Обидно, наверное, когда тебя Зинкой кличат((
    http://fapl.ru/users/lfcmikki14/

    Источник: http://fapl.ru/posts/114528/?c=1#c8045869


    Сначала лысый, армянский карлик микки наносит удар в носатую, сургутскую псину бекстебом с фейка в тг, а затем сам получает удар в свою лысую псину от ревнивой жертвы ооо каспийтеплосервис.

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  4. hachidlo 02.05.2025 15:01 # hachidlo
    У писькорского носача уже совсем башню сорвало на фоне того, что его сеструха ипёцца со всеми, кому не лень, как и её мать, а ему достаётся хуй отчима по ночам где-то в сургутских подвалах.

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  5. imf-tua 02.05.2025 14:46 # imf-tua
    Совсем попутали... Напомните швайнам, кто кого победил в мае 1945-го.

    Полиция Берлина запретила приносить любые символы Победы на акцию «Бессмертный полк», которая состоится  9 мая у Бранденбургских ворот.

    Под запрет подпали георгиевские ленты, любые предметы в цветах российского флага, все виды военной формы и даже музыкальное сопровождение.

    За участниками акции «для соблюдения правопорядка» будет наблюдать, предупредили в полиции.

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  6. imf-tua 02.05.2025 14:42 # imf-tua
    Сегодня годовщина трагедии в Доме профсоюзов в Одессе. 2 мая 2014 года украинские нацисты зверски расправились с противниками госпереворота. Людей сожгли заживо. Жертвами той трагедии стали почти полсотни человек. Спустя 11 лет за это страшное преступление никто ответственности так и не понес, но уже точно известно, что все, что случилось в тот день, не было случайностью. Организаторы одесской Хатыни целенаправленно убивали сторонников «антимайдана».

    Помним...

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  7. kaspteploservis 02.05.2025 14:28 # kaspteploservis
    Простите что Мурада слишком много. Мне жалко его детей стало

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  8. van-dijk 02.05.2025 14:00 # van-dijk
    The Road So Far

    Kansas – Carry on Wayward Son
    Именно под эту песню релокант Гоша Зиновьев стартовал из Москвы в Грузию. Правда не на чёрной Шевроле Импала 67, а на ржавом голубом дедовом Запорожце. На его пути также попадались упыри (гаишники и пограничники). Хотя у Зины не было пистолета с серебряными пулями, наш герой сражался со злом тем, что у него было (своим ртом).
    Припев, под который она танцевала гачибази погранцам:
    Carry on my wayward son,
    There'll be peace when you are done.
    Lay your weary head to rest,
    Don't you cry no more.

    Откуда: Сбежал в Грузию

    Источник: http://fapl.ru/users/hachidlo/

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