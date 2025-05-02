Англия сыграет против Андорры на "Вилла Парк"

Вилла Парк FA подтвердила, что сборная Англии проведет свой домашний матч против Андорры в рамках отбора к Чемпионату Мира 2026 года на стадионе "Вилла Парк" в Бирмингеме.

Матч между сборными Англии и Андорры запланирован на 6 сентября, совпадая с серией концертов, которые рок-группа Coldpay дает на "Уэмбли".

Поэтому команде Томаса Тухеля придется сыграть второй подряд домашний матч за пределами "Уэмбли" — после товарищеского поединка против Сенегала на "Сити Граунд" в Ноттингеме в сентябре.

"Мы в восторге от того, что сыграем на "Вилла Парк", еще одном наполненном историей стадионе".

"Из своих визитов на этот стадион в этом сезоне я знаю, что он способен создать выдающуюся атмосферу, и он расположен близко к нашей базе, что является положительным моментом для нашей подготовки".

"Мы надеемся в очередной раз создать особенную атмосферу и оставить воспоминания всем фанатам", — сообщил Тухель.

Добавим, последний раз англичане играли на "Вилла Парк" в феврале 2005. То была товарищеская встреча с Голландией (0:0).


Метки Астон Вилла, Вилла Парк, сборная Англии, сборная Андорры, стадионы, ЧМ-2026

Автор mihajlo   

Дата 02.05.2025 13:00

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