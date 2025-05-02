Англия сыграет против Андорры на "Вилла Парк"

FA подтвердила, что сборная Англии проведет свой домашний матч против Андорры в рамках отбора к Чемпионату Мира 2026 года на стадионе "Вилла Парк" в Бирмингеме.

Матч между сборными Англии и Андорры запланирован на 6 сентября, совпадая с серией концертов, которые рок-группа Coldpay дает на "Уэмбли".



Поэтому команде Томаса Тухеля придется сыграть второй подряд домашний матч за пределами "Уэмбли" — после товарищеского поединка против Сенегала на "Сити Граунд" в Ноттингеме в сентябре.



"Мы в восторге от того, что сыграем на "Вилла Парк", еще одном наполненном историей стадионе".



"Из своих визитов на этот стадион в этом сезоне я знаю, что он способен создать выдающуюся атмосферу, и он расположен близко к нашей базе, что является положительным моментом для нашей подготовки".



"Мы надеемся в очередной раз создать особенную атмосферу и оставить воспоминания всем фанатам", — сообщил Тухель.



Добавим, последний раз англичане играли на "Вилла Парк" в феврале 2005. То была товарищеская встреча с Голландией (0:0).