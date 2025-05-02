"Ньюкасл" заинтересован в Мбемо

"Ньюкасл" проявляет серьезный интерес к вингеру "Брентфорда" Бриану Мбемо.

Как сообщает The Telegraph, штаб главного тренера "Ньюкасла" Эдди Хау находится под большим впечатлением от игры Мбемо в этом сезоне.



25-летний камерунец способен сыграть справа или по центру атаки, подходя "Ньюкаслу" по всем параметрам.



Обеспокоенность у "Ньюкасла" вызывает лишь цена, которую может запросить "Брентфорд" за свою звезду.



Ожидается, что "Ньюкасл" оформит свой интерес к Мбемо в конкретное предложение о покупке, когда будет знать, в каком европейском турнире выступит в следующем сезоне.



У Мбемо остается два года по контракту, поэтому "Брентфорд" открыт к предложениям, но если "пчелы" запросят за Бриана свыше 60 миллионов фунтов, "Ньюкасл" переключится на других игроков.