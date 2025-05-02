Постекоглу уверен, что "Тоттенхэм" выйдет в финал Лиги Европы

Рулевой "Тоттенхэма" Анге Постекоглу уверен, что его команда выйдет в финал Лиги Европы, если ответный матч против "Буде-Глимт" проведет таким же образом.

Накануне вечером "Тоттенхэм" в доминирующей манере переиграл "Буде-Глимт" со счетом 3:1.



Несмотря на пропущенный в концовке гол, Постекоглу чувствует себя уверенно в преддверии выезда за полярный круг на следующей неделе.



"Конечно, они забили поздний гол, который не отражает нашего доминирования в игре, но если мы повторим эту игру на следующей неделе, этого будет достаточно, чтобы пройти дальше".



"Да, думаю, мы в хорошем положении. Думаю, игроки проявили себя выдающимся образом сегодня, в нашей игре было все необходимое. Наша игра была очень хорошо организованной, дисциплинированной в обороне и очень хладнокровной впереди. Мы создали себе хорошие моменты", — цитирует Постекоглу Sky Sports.