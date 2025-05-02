Мареска: "Джексон выглядит другим игроком"

Наставник "Челси" Энцо Мареска заявил, что теперь его нападающий Николс Джексон "выглядит другим игроком".

Появившись на замену на второй тайм против "Юргордена" накануне вечером, Джексон оформил дубль и помог "Челси" выиграть первый полуфинальный матч Лиги Конференций со счетом 1:4.



Джексон лишь недавно вернулся в строй после травмы, и Мареске кажется, что Николасу очень помог его гол против "Эвертона" в прошлый уикенд. Теперь Энцо надеется, что таким же образом преобразится Коул Палмер.



"Если вы вспомните домашний матч против "Легии", мы начинали его с Николасом и Коулом, и обоим было сложно. Теперь вы можете видеть, что Нико выглядит другим игроком, потому что он забил против "Эвертона". Он снова обрел уверенность".



"То же самое с Коулом, и надеюсь мы заставим его снова забивать и ассистировать", — приводит слова Марески Sky Sports.