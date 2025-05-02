Аморим: "Лучший матч Хейлунда при мне"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим заявил, что победа 0:3 над "Атлетиком" стала лучшим матчем нападающего Расмуса Хейлунда за время его работы в клубе.

И хотя Хейлунду не удалось отличиться в Бильбао, Расмус сыграл ключевую роль в победе "Юнайтед" в первом полуфинальном матче Лиги Европы.



Именно спровоцировал Дани Вивиана на фол последней надежды, в результате чего "Атлетик" остался вдесятером и получил пенальти в свои ворота. Но Амориму понравилось не только это.



"Это был лучший матч, который он провел при мне. Он очень помогал команде. Он удерживал мяч и совершал рывки. Это был хороший момент для него, но, как и Харри (Магуайр), он должен понимать, что все может измениться, поэтому давайте сосредоточимся на следующем матче. Этот — уже в прошлом", — цитирует Аморима Sky Sports.