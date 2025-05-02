Гвардиола не знает, когда сыграет Родри

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что не знает, когда полузащитник Родри вернется на футбольное поле.

Ранее на этой неделе стало известно, что Родри уже некоторое время тренируется в общей группе.



Родри не играет за "Сити" с сентября, когда он получил травму крестообразных связок колена, и Гвардиола собирается целиком положиться на медицинский штаб, определяя готовность 28-летнего испанца.



"Родри начнет получать минуты, когда доктор скажет, что он может играть. Но доктор должен сказать мне".



"Это сложная травма. Доктора говорили, что это займет от семи до 11 месяцев. Он чувствует себя действительно хорошо. Он тренируется каждый день, но мы должны избежать того, чтобы он сделал шаг назад и снова травмировался, поэтому вы должны быть осторожны".



"Важно то, что с каждой тренировкой он чувствует себя лучше. Когда доктор скажет, что Родри находится в стабильном состоянии и может играть, тогда он вернется".



"Когда? Я не знаю. Доктор скажет мне. Мое предчувствие? Я не доктор", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.