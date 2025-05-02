Аморим: "Никто не ожидал этого результата, но это еще не конец"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим признал, что его команда удивила всех, разгромив испанский "Атлетик".

Накануне вечером "Юнайтед" уверенно выиграл первый полуфинальный матч Лиги Европы, отпраздновав победу в Бильбао со счетом 0:3.



Все три своих гола "Юнайтед" забил в первом тайме, причем уже на 35-й минуте "Атлетик" остался вдесятером. Несмотря на такой неожиданный результат, Аморим предостерегает свою команду насчет самоуспокоенности.



"Это наилучший результат, потому что никто не ожидал этого результата. Сегодня вы посмотрели два матча: первые 25 минут и затем после гола и удаления, что изменило игру".



"Во втором тайме мы старались действовать осторожно, хотя при этом мы создавали моменты, но важнее всего, что у соперника не было большого количества ударов по нашим воротам".



"Мы прибавили в последних матчах. Я смотрю не только на результаты. У нас были матчи, которые мы выиграли, но мы не играли хорошо, а также матчи, которые мы проиграли, но играли хорошо. Иногда тебе нужно немного удачи".



"В первые 30 минут у соперника были моменты забить. Если бы они забили, это была бы другая игра. Когда мы забили, то почувствовали больше свободы".



"Это сложно понять, но порой контекст имеет значение. Мы можем выиграть это соревнование. В Премьер-Лиге мы страдаем матч за матчем. Мы пытаемся сочетать выступление на двух фронтах, несмотря на травмы. Порой это сложно, даже для игроков".



"У нас были возможности забить больше, но это еще не конец. Такое же результат может случиться на "Олд Траффорд", поэтому нам нужно быть готовыми", — цитирует Аморима Sky Sports.