Контракт Кудуса содержит пункт о выкупе саудитами

Контракт атакующего полузащитника "Вест Хэма" Мохаммеда Кудуса содержит отдельный пункт о выкупе для клубов из Саудовской Аравии.

Кудус остается одним из самых ценных активов "Вест Хэма", несмотря на не самый выразительный сезон, а главный тренер "молотобойцев" Грэм Поттер как раз нуждается в средствах для перестройки команды.



"Вест Хэм" также ожидает интереса к Джарроду Боуэну, но из двух своих ведущих игроков атаки предпочитает принести в жертву именно Кудуса.



Daily Mail может подтвердить, что контракт Кудуса устанавливает отступные для саудовских клубов в размере 125 миллионов фунтов, тогда как для представителей Премьер-Лиги Мохаммед доступен для трансфера за 85 млн. фунтов.



Среди клубов, проявляющих интерес к 24-летнему ганцу, значится "Аль-Наср", за который выступает Криштиану Роналду.



Добавим, в 2023 году "Вест Хэм" потратил 38 млн. фунтов на приглашение Кудуса из "Аякса".