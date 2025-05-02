Контракт Кудуса содержит пункт о выкупе саудитами
Контракт атакующего полузащитника "Вест Хэма" Мохаммеда Кудуса содержит отдельный пункт о выкупе для клубов из Саудовской Аравии.
Кудус остается одним из самых ценных активов "Вест Хэма", несмотря на не самый выразительный сезон, а главный тренер "молотобойцев" Грэм Поттер как раз нуждается в средствах для перестройки команды.
"Вест Хэм" также ожидает интереса к Джарроду Боуэну, но из двух своих ведущих игроков атаки предпочитает принести в жертву именно Кудуса.
Daily Mail может подтвердить, что контракт Кудуса устанавливает отступные для саудовских клубов в размере 125 миллионов фунтов, тогда как для представителей Премьер-Лиги Мохаммед доступен для трансфера за 85 млн. фунтов.
Среди клубов, проявляющих интерес к 24-летнему ганцу, значится "Аль-Наср", за который выступает Криштиану Роналду.
Добавим, в 2023 году "Вест Хэм" потратил 38 млн. фунтов на приглашение Кудуса из "Аякса".
02.05.2025 06:00
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