"Тоттенхэм" победил дома "Буде-Глимт"

"Тоттенхэм" выиграл первый полуфинальный матч Лиги Европы, дома одолев норвежский "Буде-Глимт" со счетом 3:1.

На поражение 5:1 от "Ливерпуля" в прошлое воскресенье главный тренер "шпор" Анге Постекоглу отреагировал шестью перестановками в старте. Связка Микки Ван де Вен и Ромеро была восстановлена в центре обороны, Ришарлисон отправился в переднюю линию.



Хозяева удалось открыть счет уже на первой минуте. Педро Порро забросил мяч в штрафную, Ришарлисон сделал скидку на Бреннана Джонсона, а тот головой поразил ворота — 1:0.



"Тоттенхэм" полностью переигрывал своего соперника и на 34-й минуте закономерно укрепил свое преимущество. После длинной передачи со своей половины поля Джеймс Мэддисон выскочил на ворота по центру и пробил мимо голкипера — 2:0.



Затем "шпоры" несколько расслабились, но на 60-й минуте в ворота их соперника был назначен пенальти за фол на Ромеро. Доминик Соланке с 11-метровой отметки не промахнулся — 3:0.



На 83-й минуте гости отыграли один гол. Ульрик Салтнес избавился от опеки в штрафной и пробил с рикошетом — 3:1.



"Тоттенхэм" создал себе неплохой голевой задел в преддверии ответного визита за полярный круг, хотя гол в концовке пропускать было необязательно.



"Тоттенхэм" (Англия) — "Буде-Глимт" (Норвегия) — 3:1 (2:0)



Голы: Салтнес 83 — Джонсон 1, Мэддисон 34, Соланке 61 (пен).



"Тоттенхэм": Викарио, Порро, Ромеро, Ван де Вен, Удоджи, Бентанкур, Биссума, Джонсон, Мэддисон (Кулусевски 65), Ришарлисон (Тель 45), Соланке (Одобер 75).