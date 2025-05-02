"Тоттенхэм" победил дома "Буде-Глимт"

Бреннан Джонсон и Джеймс Мэддисон "Тоттенхэм" выиграл первый полуфинальный матч Лиги Европы, дома одолев норвежский "Буде-Глимт" со счетом 3:1.

На поражение 5:1 от "Ливерпуля" в прошлое воскресенье главный тренер "шпор" Анге Постекоглу отреагировал шестью перестановками в старте. Связка Микки Ван де Вен и Ромеро была восстановлена в центре обороны, Ришарлисон отправился в переднюю линию.

Хозяева удалось открыть счет уже на первой минуте. Педро Порро забросил мяч в штрафную, Ришарлисон сделал скидку на Бреннана Джонсона, а тот головой поразил ворота — 1:0.

"Тоттенхэм" полностью переигрывал своего соперника и на 34-й минуте закономерно укрепил свое преимущество. После длинной передачи со своей половины поля Джеймс Мэддисон выскочил на ворота по центру и пробил мимо голкипера — 2:0.

Затем "шпоры" несколько расслабились, но на 60-й минуте в ворота их соперника был назначен пенальти за фол на Ромеро. Доминик Соланке с 11-метровой отметки не промахнулся — 3:0.

На 83-й минуте гости отыграли один гол. Ульрик Салтнес избавился от опеки в штрафной и пробил с рикошетом — 3:1.

"Тоттенхэм" создал себе неплохой голевой задел в преддверии ответного визита за полярный круг, хотя гол в концовке пропускать было необязательно.

"Тоттенхэм" (Англия) — "Буде-Глимт" (Норвегия) — 3:1 (2:0)

Голы: Салтнес 83 — Джонсон 1, Мэддисон 34, Соланке 61 (пен).

"Тоттенхэм": Викарио, Порро, Ромеро, Ван де Вен, Удоджи, Бентанкур, Биссума, Джонсон, Мэддисон (Кулусевски 65), Ришарлисон (Тель 45), Соланке (Одобер 75).


Метки Буде-Глимт, Лига Европы, обзор матча, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 02.05.2025 00:05

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  1. gidro-met 02.05.2025 00:11 # gidro-met
    Какой же Мэддисон топарик!
    С таким составом Тоттен изи вин. Главное было пройти Айнтрахт

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