"Юнайтед" сокрушил "Атлетик"

Бруну Фернандеш Потрясающим образом сыграв первый тайм, "Манчестер Юнайтед" сокрушил испанский "Атлетик" в первом полуфинальном матче Лиги Европы — 0:3.

Относительно выезда к "Борнмуту" (1:1) в стартовый состав "красных дьяволов" вернулись Виктор Линделеф и Мануэль Угарте, заменив Люка Шоу и Кобби Майну.

Уже на пятой минуте мяч побывал в воротах домашней команды. Алехандро Гаранчо ворвался в штрафную по правому краю, проскочил через защитника и поразил ворота, однако из-за офсайда гол не был засчитан.

Вскоре "Атлетико" ответил парой своих моментов, но Иньки Уильямс пробил головой над перекладиной, а удар Алекса Беренгера из центра штрафной был заблокирован Линделефом вблизи линии ворот.

"Юнайтед" несколько затаился, но на 30-й минуте разразился голом. Харри Магуайр продемонстрировал дриблинг на правом фланге после чего навесил к ближнему углу вратарской, а Угарте головой переправил мяч к дальней штанге, где без опеки остался Каземиро — 0:1.

Не успев прийти в себя, "Атлетик" получил пенальти в свои ворота, а Дани Вивиану была показана прямая красная карточка за фол последней надежды на Расмусе Хейлунде. Бруну Фернандеш уверенно реализовал 11-метровый — 0:2.

Под занавес первого тайма "дьяволы" сделали счет крупным. Угарте пяткой отправил Фернандеша на ворота по центру, и Бруну пробил над присевшим голкипером — 0:3.

За считанные секунды до окончания первого тайма мог отличиться и Нуссаир Мазрауи, но его дальний удар пришелся в перекладину.

В начале второго тайма Гарначо упал в чужой штрафной, но рефери предпочел не вмешиваться, как и не вмешался, когда Магуайр сорвал опасный прорыв соперника.

На 64-й минуте Каземиро отметился ударом головой в штангу. "Юнайтед" полностью контролировал игру, так ничего и не позволив своему сопернику после перерыва.

"Юнайтед" продемонстрировал невероятную реализацию в первом тайме, сыграв, возможно, свои лучшие 45 минут при Рубене Амориме. Во втором тайме численное преимущество позволило "дьяволам" уверенно довести дело до победы.

"Атлетик" (Испания) — "Манчестер Юнайтед" (Англия) — 0:3 (0:3)

Голы: Каземиро 30, Фернандеш 37 (пен), 45.

"Атлетик": Агирресабалага, Де Маркос (Горосабель 42), Вивиан, Йерай, Берчиче, Хаурегисар, Де Галаррета (Прадос 45), Иньяки Уильямс (Джало 87), Беренгер (Паредес 42), Нико Уильямс (Гомес 79), Саннади.

"Манчестер Юнайтед": Онана, Йоро, Магуайр (Де Лигт 65), Линделеф, Мазрауи (Шоу 74), Каземиро, Угарте (Маунт 65), Доргу (Диалло 84), Гарначо (Майну 84), Фернандеш, Хейлунд.

Предупреждения: Берчиче, Йерай — Маунт, Гарначо, Йоро.

Удаление: Вивиан 35.


Метки Атлетик, Лига Европы, Манчестер Юнайтед, обзор матча

Автор mihajlo   

Дата 02.05.2025 00:00

Количество просмотров Просмотров: 844

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. van-dijk 02.05.2025 00:57 # van-dijk
    Ох и пошпёхаются наркот с Зиночкой на радостях сегодня.
    Вначале наркот в футболке МЮ, а Зина в роли Атлетика, потом наркот в Зинкиной футболочке Челси, а Зина в роли Юргордена. Горячая ночь у них будет, ух.

    Гром гремит, земля трясётся. Наркот с Зиночкой ебётся.

    _______________________________$$$$$$$$$$$$
    _______________________________$$________$$
    _______________________________$$________$$
    _______________________________$$ ЗАГЛОТ_$$
    _______________________________$$________$$
    _______________________________$$________$$
    ___$$$$$$_________________________$$__$$$
    __$$_____$$_______________________$$$$$$$
    __$$_____$$________ООО_________$$$_____$$$
    __$$$$$$$$$$$$___КАСПИЙ_______$$$_______$$
    ___$$$$$_______ТЕПЛОСЕРВИС___$$$____$___$$
    _$$_____$$___________________$$____$$$___$$
    $$_______$$_________________$$_$$_$$$____$$
    $$ХАЧИДЛО$$ ______________ $$__$$$$_____$$$
    $$________$$$$$$$$$_______$$___$$$_____$$$$
    $$_______$$_____$$$$$____$$____$$_____$$_$$
    _$$____$$$__________$$$$$$___$$$____$$$__$$
    ___$$$$$$______$$______$$$$$$$$____$$$___$$
    ________$$_____$$__________$$_____$$$____$$
    ________$$_____$$_________$$_____$$______$$
    ________$$_____$$_________$$____$$$$$$___$$
    ________$$_____$$$$$$$$$___$$$$$$____$$__$$
    ________$$_____$$$$___$$$$$___________$__$$
    _________$$____$$________$$$$$$______$$__$$
    _________$$____$$_______$$___$$______$$__$$
    _________$$____$$______$$__$$$______$$___$$
    _________$$_____$$____$$$__$$______$$$___$$
    _________$$_____$$___$$$_$$$_____$$_$$___$$
    _________$$_____$$___$$_$$$_____$$__$$___$$
    __________$$$$$$$___$$__$$_____$$___$$___$$
    _____________$$____$$__$$_____$$$___$$___$$
    ____________________$$__$______$$___$$___$$
    ____________________$$__$$_____$$___$$___$$
    ____________________$$$_$$$____$$___$$___$$
    _____________________$$__$$_____$$__$$___$$
    _____________________$$$_$$$____$$__$$___$$
    ______________________$$__$$____$$$_$$___$$
    ______________________$$$__$$___$$$_$$___$$
    _____________________$_$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

    (ответить)

  2. dexter 02.05.2025 00:36 # dexter
    Коридорси от мамбетульси для чемпионси - ливерпульси!

    (ответить)

  3. gidro-met 02.05.2025 00:17 # gidro-met
    ТТХ - МЮ

    Челси - Бетис

    (ответить)

  4. dexter 02.05.2025 00:16 # dexter
    Три дня до коридорси от мамбетульси!

    (ответить)

  5. thegodfather 02.05.2025 00:12 # thegodfather
    Осталась интрига только бетис или фиалки из сегодняшнего гакпа.

    (ответить)

  6. thegodfather 02.05.2025 00:11 # thegodfather
    Палмерка на бенч плиз.
    Даже на фоне мертвых тим играет как вафля. Даже джексон не бегая за 45 минут им дублясо ложит как на треньке везюкая.

    А защито это отдельный мем. Это ж нада нада наскаутить, чтоы купить бадиашиля дисаси и приправить тосином, е6ать 3 двуметровые калеки с синдромом дцп.

    (ответить)

  7. dexter 02.05.2025 00:10 # dexter
    Когда всякие лохульси пиздели про картонку, а оказалось, что МЮ и ТТх с 14 и 16 мест - в финале ЛЕ...

    Хейтеры ЛФК - обоссаны вдвойне.

    (ответить)

  8. gidro-met 02.05.2025 00:07 # gidro-met
    Брентфорд - порадовал !
    Залупорест вне 5-ки!))

    (ответить)

  9. thegodfather 02.05.2025 00:05 # thegodfather
    Чо по залупоресту?
    Как так!?

    (ответить)

  10. thegodfather 02.05.2025 00:04 # thegodfather
    Оо никуя се неждан.
    Чо с бильбао!? Это как так сыграть ятобы этому мю 0-3 дома влететь?

    Англ финалу быть таки.

    (ответить)

  11. narcot 02.05.2025 00:02 # narcot
    хейтеры, сосатб!


    01.05.2025 21:57 # удалить
    narcot

    ну че, победа скамца?
    (ответить)

    Источник: http://fapl.ru/posts/114542/?c=1#c8046202

    (ответить)

  12. hojlund 02.05.2025 00:01 # hojlund
    14-2, 6 из 6. Да нам похуй!

    (ответить)

  13. amorim 02.05.2025 00:00 # amorim
    Клопп пришёл посреди сезона и всосал финал ЛЕ. Думайте.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: