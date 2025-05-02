"Юнайтед" сокрушил "Атлетик"

Потрясающим образом сыграв первый тайм, "Манчестер Юнайтед" сокрушил испанский "Атлетик" в первом полуфинальном матче Лиги Европы — 0:3.

Относительно выезда к "Борнмуту" (1:1) в стартовый состав "красных дьяволов" вернулись Виктор Линделеф и Мануэль Угарте, заменив Люка Шоу и Кобби Майну.



Уже на пятой минуте мяч побывал в воротах домашней команды. Алехандро Гаранчо ворвался в штрафную по правому краю, проскочил через защитника и поразил ворота, однако из-за офсайда гол не был засчитан.



Вскоре "Атлетико" ответил парой своих моментов, но Иньки Уильямс пробил головой над перекладиной, а удар Алекса Беренгера из центра штрафной был заблокирован Линделефом вблизи линии ворот.



"Юнайтед" несколько затаился, но на 30-й минуте разразился голом. Харри Магуайр продемонстрировал дриблинг на правом фланге после чего навесил к ближнему углу вратарской, а Угарте головой переправил мяч к дальней штанге, где без опеки остался Каземиро — 0:1.



Не успев прийти в себя, "Атлетик" получил пенальти в свои ворота, а Дани Вивиану была показана прямая красная карточка за фол последней надежды на Расмусе Хейлунде. Бруну Фернандеш уверенно реализовал 11-метровый — 0:2.



Под занавес первого тайма "дьяволы" сделали счет крупным. Угарте пяткой отправил Фернандеша на ворота по центру, и Бруну пробил над присевшим голкипером — 0:3.



За считанные секунды до окончания первого тайма мог отличиться и Нуссаир Мазрауи, но его дальний удар пришелся в перекладину.



В начале второго тайма Гарначо упал в чужой штрафной, но рефери предпочел не вмешиваться, как и не вмешался, когда Магуайр сорвал опасный прорыв соперника.



На 64-й минуте Каземиро отметился ударом головой в штангу. "Юнайтед" полностью контролировал игру, так ничего и не позволив своему сопернику после перерыва.



"Юнайтед" продемонстрировал невероятную реализацию в первом тайме, сыграв, возможно, свои лучшие 45 минут при Рубене Амориме. Во втором тайме численное преимущество позволило "дьяволам" уверенно довести дело до победы.



"Атлетик" (Испания) — "Манчестер Юнайтед" (Англия) — 0:3 (0:3)



Голы: Каземиро 30, Фернандеш 37 (пен), 45.



"Атлетик": Агирресабалага, Де Маркос (Горосабель 42), Вивиан, Йерай, Берчиче, Хаурегисар, Де Галаррета (Прадос 45), Иньяки Уильямс (Джало 87), Беренгер (Паредес 42), Нико Уильямс (Гомес 79), Саннади.



"Манчестер Юнайтед": Онана, Йоро, Магуайр (Де Лигт 65), Линделеф, Мазрауи (Шоу 74), Каземиро, Угарте (Маунт 65), Доргу (Диалло 84), Гарначо (Майну 84), Фернандеш, Хейлунд.



Предупреждения: Берчиче, Йерай — Маунт, Гарначо, Йоро.



Удаление: Вивиан 35.