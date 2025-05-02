"Юнайтед" сокрушил "Атлетик"
Потрясающим образом сыграв первый тайм, "Манчестер Юнайтед" сокрушил испанский "Атлетик" в первом полуфинальном матче Лиги Европы — 0:3.
Относительно выезда к "Борнмуту" (1:1) в стартовый состав "красных дьяволов" вернулись Виктор Линделеф и Мануэль Угарте, заменив Люка Шоу и Кобби Майну.
Уже на пятой минуте мяч побывал в воротах домашней команды. Алехандро Гаранчо ворвался в штрафную по правому краю, проскочил через защитника и поразил ворота, однако из-за офсайда гол не был засчитан.
Вскоре "Атлетико" ответил парой своих моментов, но Иньки Уильямс пробил головой над перекладиной, а удар Алекса Беренгера из центра штрафной был заблокирован Линделефом вблизи линии ворот.
"Юнайтед" несколько затаился, но на 30-й минуте разразился голом. Харри Магуайр продемонстрировал дриблинг на правом фланге после чего навесил к ближнему углу вратарской, а Угарте головой переправил мяч к дальней штанге, где без опеки остался Каземиро — 0:1.
Не успев прийти в себя, "Атлетик" получил пенальти в свои ворота, а Дани Вивиану была показана прямая красная карточка за фол последней надежды на Расмусе Хейлунде. Бруну Фернандеш уверенно реализовал 11-метровый — 0:2.
Под занавес первого тайма "дьяволы" сделали счет крупным. Угарте пяткой отправил Фернандеша на ворота по центру, и Бруну пробил над присевшим голкипером — 0:3.
За считанные секунды до окончания первого тайма мог отличиться и Нуссаир Мазрауи, но его дальний удар пришелся в перекладину.
В начале второго тайма Гарначо упал в чужой штрафной, но рефери предпочел не вмешиваться, как и не вмешался, когда Магуайр сорвал опасный прорыв соперника.
На 64-й минуте Каземиро отметился ударом головой в штангу. "Юнайтед" полностью контролировал игру, так ничего и не позволив своему сопернику после перерыва.
"Юнайтед" продемонстрировал невероятную реализацию в первом тайме, сыграв, возможно, свои лучшие 45 минут при Рубене Амориме. Во втором тайме численное преимущество позволило "дьяволам" уверенно довести дело до победы.
"Атлетик" (Испания) — "Манчестер Юнайтед" (Англия) — 0:3 (0:3)
Голы: Каземиро 30, Фернандеш 37 (пен), 45.
"Атлетик": Агирресабалага, Де Маркос (Горосабель 42), Вивиан, Йерай, Берчиче, Хаурегисар, Де Галаррета (Прадос 45), Иньяки Уильямс (Джало 87), Беренгер (Паредес 42), Нико Уильямс (Гомес 79), Саннади.
"Манчестер Юнайтед": Онана, Йоро, Магуайр (Де Лигт 65), Линделеф, Мазрауи (Шоу 74), Каземиро, Угарте (Маунт 65), Доргу (Диалло 84), Гарначо (Майну 84), Фернандеш, Хейлунд.
Предупреждения: Берчиче, Йерай — Маунт, Гарначо, Йоро.
Удаление: Вивиан 35.
02.05.2025 00:00
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Ох и пошпёхаются наркот с Зиночкой на радостях сегодня.
Вначале наркот в футболке МЮ, а Зина в роли Атлетика, потом наркот в Зинкиной футболочке Челси, а Зина в роли Юргордена. Горячая ночь у них будет, ух.
Гром гремит, земля трясётся. Наркот с Зиночкой ебётся.
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Коридорси от мамбетульси для чемпионси - ливерпульси!
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ТТХ - МЮ
Челси - Бетис
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Три дня до коридорси от мамбетульси!
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Осталась интрига только бетис или фиалки из сегодняшнего гакпа.
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Палмерка на бенч плиз.
Даже на фоне мертвых тим играет как вафля. Даже джексон не бегая за 45 минут им дублясо ложит как на треньке везюкая.
А защито это отдельный мем. Это ж нада нада наскаутить, чтоы купить бадиашиля дисаси и приправить тосином, е6ать 3 двуметровые калеки с синдромом дцп.
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Когда всякие лохульси пиздели про картонку, а оказалось, что МЮ и ТТх с 14 и 16 мест - в финале ЛЕ...
Хейтеры ЛФК - обоссаны вдвойне.
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Брентфорд - порадовал !
Залупорест вне 5-ки!))
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Чо по залупоресту?
Как так!?
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Оо никуя се неждан.
Чо с бильбао!? Это как так сыграть ятобы этому мю 0-3 дома влететь?
Англ финалу быть таки.
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хейтеры, сосатб!
01.05.2025 21:57 # удалить
narcot
ну че, победа скамца?
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Источник: http://fapl.ru/posts/114542/?c=1#c8046202
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14-2, 6 из 6. Да нам похуй!
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Клопп пришёл посреди сезона и всосал финал ЛЕ. Думайте.
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