Мерсон: "Арсенал" нервничал против ПСЖ"

Легенда "Арсенала" Пол Мерсон вынес свой вердикт по поводу домашнего поражения "канониров" от французского поражения.

В минувший вторник "Арсенал" проиграл первый полуфинальный матч Лиги Чемпионов против ПСЖ (0:1), так и не сумев ответить на быстрый гол Усмана Дембеле.



Мерсону кажется, что игроки "Арсенала" нервничали и даже испытывали страх.



"Игроки нервничали. Это был большой матч — полуфинал Лиги Чемпионов. Эти игроки прежде не были в полуфинале, у них нет такого профессионального опыта. Не имеет значения, сколько денег вы зарабатываете, вы все равно будете нервничать".



"Люди могут нервничать, и я просто чувствовал, что они нервничают, а ПСЖ забил быстрый гол и заставил их страдать".



"Я просто чувствовал, что "Арсеналу" в некотором роде было страшно от мысли о том, что для них все будет кончено, если они пропустят еще один гол".



"В матче "Интера" этого не было, они повели в два гола против "Барселоны", но "Барселона" играет в другом стиле относительно "Арсенала". "Барселона" постепенно вернулась в игру, но "Арсенал" этого не смог и будет расстроен", — сообщил Мерсон Sky Sports.