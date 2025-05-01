"Сити" объявил дату прощания с Де Брюйне

"Манчестер Сити" объявил, что прощание с полузащитником Кевином Де Брюйне состоится после матча Премьер-Лиги против "Борнмута" 20 мая.

Еще в начале апреля было объявлено, что истекающий в конце сезона контракт Де Брюйне продлен не будет. Кевин уйдет из "Сити" свободным агентом после 10 лет в клубе.



Во вторник, 20 мая, "Сити" проведет свой последний домашний матч в этом сезоне и одновременно устроит проводы 33-летнему бельгийцу.



После финального свистка "Сити" организует церемонию в честь Де Брюйне, а Кевин обратится с речью к трибунам "Этихад".



За свои 10 лет в "Сити" Де Брюйне забил 107 голов в 417 матчах, выиграв шесть титулов Премьер-Лиги, два Кубка Англии, пять Кубков Лиги, Лигу Чемпионов, клубный Чемпионат Мира, Суперкубок Европы и три Суперкубка Англии.