Холанд не сыграет за "Сити" на этой неделе

Эрлинг Холанд Нападающий Эрлинг Холанд не сыграет за "Манчестер Сити" на этой неделе, несмотря на возобновление полноценных тренировок.

Напомним, накануне стало известно, что Холанд и полузащитник Родри вернулись к тренировкам в общей группе после травм.

Холанд не играет за "Сити" с 30 марта, когда он получил травму лодыжки в матче Кубка Англии против "Борнмута".

Однако 24-летнему норвежцу все еще нужно время, чтобы набрать форму, поэтому против "Вулверхэмптона" в пятницу вечером он не сыграет.

"Его состояние улучшается, но я не думаю, что он сыграет", — цитирует главного тренера "Сити" Хосепа Гвардиолу The Independent.


Метки Манчестер Сити, травмы, Холанд

Автор mihajlo   

Дата 01.05.2025 21:00

Количество просмотров Просмотров: 34



Поиск: