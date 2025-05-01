Холанд не сыграет за "Сити" на этой неделе

Нападающий Эрлинг Холанд не сыграет за "Манчестер Сити" на этой неделе, несмотря на возобновление полноценных тренировок.

Напомним, накануне стало известно, что Холанд и полузащитник Родри вернулись к тренировкам в общей группе после травм.



Холанд не играет за "Сити" с 30 марта, когда он получил травму лодыжки в матче Кубка Англии против "Борнмута".



Однако 24-летнему норвежцу все еще нужно время, чтобы набрать форму, поэтому против "Вулверхэмптона" в пятницу вечером он не сыграет.



"Его состояние улучшается, но я не думаю, что он сыграет", — цитирует главного тренера "Сити" Хосепа Гвардиолу The Independent.