Холанд не сыграет за "Сити" на этой неделе
Нападающий Эрлинг Холанд не сыграет за "Манчестер Сити" на этой неделе, несмотря на возобновление полноценных тренировок.
Напомним, накануне стало известно, что Холанд и полузащитник Родри вернулись к тренировкам в общей группе после травм.
Холанд не играет за "Сити" с 30 марта, когда он получил травму лодыжки в матче Кубка Англии против "Борнмута".
Однако 24-летнему норвежцу все еще нужно время, чтобы набрать форму, поэтому против "Вулверхэмптона" в пятницу вечером он не сыграет.
"Его состояние улучшается, но я не думаю, что он сыграет", — цитирует главного тренера "Сити" Хосепа Гвардиолу The Independent.
01.05.2025 21:00
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