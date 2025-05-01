"Челси" не заинтересован в продаже Кайседо и Фернандеса

Энцо Фернандес и Мойсес Кайседо "Челси" не заинтересован в продаже своих полузащитников Мойсеса Кайседо и Энцо Фернандеса.

В свое время "Челси" потратил 225 миллионов фунтов, чтобы создать связку из Кайседо и Фернандеса в центре поля. Стоивший "синим" 115 млн. фунтов Мойсес до сих пор остается самым дорогим приобретением в истории Премьер-Лиги.

Пару недель назад появились слухи, что Кайседо находится на радаре у саудовских клубов, а Фернандес считается долгосрочной трансферной целью испанского "Реала".

Однако Sky Sports утверждает, что "Челси" не заинтересован в продаже обоих полузащитников, у которых есть долгосрочные контракты. Кроме того, "Реал" просто не может позволить себе Фернандеса.


Метки Кайседо, Фернандес, Челси, Челси

Автор mihajlo   

Дата 01.05.2025 20:00

Количество просмотров Просмотров: 283

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. gidro-met 01.05.2025 20:09 # gidro-met
    Самый дорогой вратарь апл - Кепка
    Самый дорогой трансфер - Кайседо

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: