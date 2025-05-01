"Челси" не заинтересован в продаже Кайседо и Фернандеса

"Челси" не заинтересован в продаже своих полузащитников Мойсеса Кайседо и Энцо Фернандеса.

В свое время "Челси" потратил 225 миллионов фунтов, чтобы создать связку из Кайседо и Фернандеса в центре поля. Стоивший "синим" 115 млн. фунтов Мойсес до сих пор остается самым дорогим приобретением в истории Премьер-Лиги.



Пару недель назад появились слухи, что Кайседо находится на радаре у саудовских клубов, а Фернандес считается долгосрочной трансферной целью испанского "Реала".



Однако Sky Sports утверждает, что "Челси" не заинтересован в продаже обоих полузащитников, у которых есть долгосрочные контракты. Кроме того, "Реал" просто не может позволить себе Фернандеса.