"Вилла" исключает продажу Моргана Роджерса

"Астон Вилла" готова блокировать интерес грандов Премьер-Лиги к своему нападающему Моргану Роджерсу.

Лишь на днях появилась информация, что Роджерс стал целью для "Челси" на летнее трансферное окно. "Синие" полагают, что "Вилла" окажется в уязвимом положении, если не квалифицируется в Лигу Чемпионов.



Как утверждает Daily Mirror, Роджерс интересен не только "Челси", но также "Арсеналу", "Ньюкаслу" и своему бывшему клубу "Манчестер Сити".



И хотя "Вилла" действительно планирует продать ряд игроков грядущим летом, Роджерс в их число не входит. Бирмингемский клуб отводит Моргану ключевую роль в своих планах на будущее.



Добавим, в этом сезоне 22-летний Роджерс забил 14 голов и отдал 13 результативных передач, а также впервые получил вызов в сборную Англии.