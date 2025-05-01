"Вилла" исключает продажу Моргана Роджерса
"Астон Вилла" готова блокировать интерес грандов Премьер-Лиги к своему нападающему Моргану Роджерсу.
Лишь на днях появилась информация, что Роджерс стал целью для "Челси" на летнее трансферное окно. "Синие" полагают, что "Вилла" окажется в уязвимом положении, если не квалифицируется в Лигу Чемпионов.
Как утверждает Daily Mirror, Роджерс интересен не только "Челси", но также "Арсеналу", "Ньюкаслу" и своему бывшему клубу "Манчестер Сити".
И хотя "Вилла" действительно планирует продать ряд игроков грядущим летом, Роджерс в их число не входит. Бирмингемский клуб отводит Моргану ключевую роль в своих планах на будущее.
Добавим, в этом сезоне 22-летний Роджерс забил 14 голов и отдал 13 результативных передач, а также впервые получил вызов в сборную Англии.
01.05.2025 19:00
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П1д0расы!!!
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