Гуллит поведал, что Бели не знал, кто он такой

Рууд Гуллит Легенда "Челси" Рууд Гуллит признался, что совладелец лондонского клуба Тодд Бели не знал, кто он такой.

Гуллит является одной из легенд "Челси", причем Рууд не только играл за "синих", но и тренировал их.

Вместе с "Челси" Гуллит выигрывал Кубок Англии, став первым иностранным тренером, кому удалось подобное. Однако Бели, вместе с партнерами купивший клуб в 2022 году, не знал этого.

"Повстречавшись с владельцем "Челси" Тоддом Бели, я представился и сказал: "Привет, я Рууд Гуллит". Тодд ответил: "Чем ты занимаешься?" Я сказал: "Ну, я играл в футбол, я играл и тренировал "Челси".

"Тодд ответил: "О, да? Когда ты играл за "Челси"? Что ты сделал с "Челси"?" Он не знал", — цитирует Гуллита Daily Mail.


Метки Бели, Гуллит, Челси

Автор mihajlo   

Дата 01.05.2025 18:00

Количество просмотров Просмотров: 350



Поиск: