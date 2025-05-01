Саудовские клубы и "Атлетико" заинтересованы в Нуньесе
Клубы из Саудовской Аравии и испанский "Атлетико" проявляют интерес к нападающему "Ливерпуля" Дарвину Нуньесу.
В этом сезоне Премьер-Лиги Нуньес отметился лишь восемью появлениями в стартовом составе, суммарно сыграв чуть более 1,000 минут в 26 матчах.
Не сумев заслужить доверие главного тренера "Ливерпуля" Арне Слота, теперь Нуньес, как ожидается, покинет мерсисайдский клуб.
По информации журналиста Бена Джейкобса, в данный момент у Нуньеса есть два основных варианта: Саудовская Аравия и "Атлетико".
Например, "Атлетико" готов взять 25-летнего игрока сборной Уругвая в аренду с обязательством по выкупу за 45 миллионов фунтов.
А саудиты еще в январе предлагали "Ливерпулю" 65 млн. фунтов за Нуньеса, но "красные" не были готовы отпустить Дарвина посреди сезона.
01.05.2025 17:00
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Атлетам в самый раз убойно! Там быстро заиграет
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