Саудовские клубы и "Атлетико" заинтересованы в Нуньесе

Клубы из Саудовской Аравии и испанский "Атлетико" проявляют интерес к нападающему "Ливерпуля" Дарвину Нуньесу.

В этом сезоне Премьер-Лиги Нуньес отметился лишь восемью появлениями в стартовом составе, суммарно сыграв чуть более 1,000 минут в 26 матчах.



Не сумев заслужить доверие главного тренера "Ливерпуля" Арне Слота, теперь Нуньес, как ожидается, покинет мерсисайдский клуб.



По информации журналиста Бена Джейкобса, в данный момент у Нуньеса есть два основных варианта: Саудовская Аравия и "Атлетико".



Например, "Атлетико" готов взять 25-летнего игрока сборной Уругвая в аренду с обязательством по выкупу за 45 миллионов фунтов.



А саудиты еще в январе предлагали "Ливерпулю" 65 млн. фунтов за Нуньеса, но "красные" не были готовы отпустить Дарвина посреди сезона.