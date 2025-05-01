Франк подтвердил, что "Брентфорд" открыт к продаже Мбемо

Наставник "Брентфорда" Томас Франк подтвердил, что его клуб может продать вингера Бриана Мбемо грядущим летом.

Мбемо выдающимся образом проводит этот сезон, забив 18 голов и отдав шесть результативных передач в рамках Премьер-Лиги.



Мбемо уже некоторое время сватают в большие клубы вроде "Ливерпуля", и Франк признает, что у 25-летнего камерунца есть своя цена.



"Он стоит дорого, но если это будет правильная цена, тогда, уверен, клуб будет открыт к этому".



"Я много раз говорил, что мы являемся продающим клубом. Но в то же время мы должны подчеркнуть, что в мире есть только 10 клубов, которые не являются продающими", — цитирует Франка talkSPORT.