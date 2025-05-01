Мареска: "Вы не выигрываете матчи и титулы с помощью денег"

Главный тренер "Челси" Энцо Мареска заявил, что его клуб не может рассчитывать на победу в Лиге Конференций только благодаря своему уровню трат на трансферном рынке.

"Челси" изначально был богатейшим клубов среди участников в Лиге Конференций, и в полуфинале "синим" противостоит скромный "Юргорден", занимающий 11-е место в шведском первенстве.



Однако Мареска совершенно не поддается самоуспокоенности и напоминает, что победы куются на футбольном поле.



"Вы не выигрываете матчи и титулы с помощью денег. Мы очень хорошо это знаем. Поэтому дело не в том, сколько вы тратите. Вы не будете выигрывать матчи ли титулы только благодаря тому, что потратили много денег. Вы должны тратить деньги, но делать это правильно".



"Сейчас мы в полуфинале Лиги Конференций, мы ведем борьбу в своей лиге, и, надеюсь, мы сможем хорошо финишировать в обоих соревнованиях", — цитирует Мареску The Guardian.