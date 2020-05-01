"Байер" интересуется Кепой

Немецкий "Байер" проявляет интерес к голкиперу "Борнмута" Кепе Аррисабалаге.

Этот сезон Кепа проводит за "Борнмут" на правах аренды из "Челси", помогая "вишенкам" сражаться за попадание в еврокубки.



У Кепы нет будущего в "Челси", за который свой последний матч он сыграл еще в мае 2023, а "Борнмут" пока не определился, будет ли выкупать 30-летнего испанца.



По информации talkSPORT, Кепа может найти пристанище в "Байере", который готов предложить самому дорогому голкиперу в мире возможность выступать в Лиге Чемпионов.



Первому номеру "Байера" Лукашу Градецки уже 35 лет, а его сменщик Матей Коварж выглядит неубедительно, когда выходит на поле.