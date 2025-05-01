Мерфи: "Гравенберх был лучшим опорником в этом сезоне Премьер-Лиги"

Бывший игрок сборной Англии Данни Мерфи считает, что Райан Гравенберх был лучшим опорным полузащитником в этом сезоне Премьер-Лиги.

Не сумев заполучить Мартина Субименди из "Реал Сосьедад" прошлым летом, главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот перевел в опорную зону своего соотечественника Райана Гравенберха.



Гравенберх блестяще раскрылся в роли опорника и помог "Ливерпулю" завоевать титул. Мерфи чувствует, что грядущим летом "красные" уже не будут искать новичка на эту позицию.



"Думаю, теперь они могут изменить свои планы. Если вы собираетесь взять и потратить хорошие деньги на опорного полузащитника, то он захочет играть — и играть вместо Гравенберха. Он был, пожалуй, лучшим опорным полузащитником в Премьер-Лиге в этом сезоне".



"Не нужно чинить то, что не сломано. Я был бы удивлен, если они пригласят кого-нибудь в эту зону".



"На месте Слота я бы уговорил Ватару Эндо остаться. Думаю, он великолепен в качестве сменщика (Гравенберху). Он действительно хорошо делает свою работу, и его любят фанаты", — цитирует Мерфи BBC.