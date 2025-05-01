"Барселона" готова принять Рэшфорда

"Барселона" готова приютить нападающего Маркуса Рэшфорда, если финансовые условия сделки устроят каталонский клуб.

Судя по всему, этот сезон уже завершен для Рэшфорда, который получил травму задней поверхности бедра и оставшиеся матчи "Астон Виллы", которая его арендует у "Манчестер Юнайтед", пропустит.



И хотя "Вилле" по-прежнему принадлежит опция выкупа Рэшфорда за 40 миллионов фунтов, Маркус едва ли останется в бирмингемском клубе. Столь же маловероятным выглядит возвращение игрока в "Юнайтед".



Ранее пресса уже неоднократно сообщала, что Рэшфорд мечтает о "Барселоне", и i Sport может подтвердить, что этот интерес взаимен.



"Барселона" как раз находится в поисках флангового нападающего, но способного подстраховать 36-летнего Роберта Левандовски по центру.



Нюанс в том, что из-за своих финансовых ограничений "Барселона" не готова раскошелиться на 40 млн. фунтов, которые были согласованы между "Виллой" и "Юнайтед" в зимнее трансферное окно.



Уступки потребуются и со стороны самого Рэшфорда, потому что зарплата 27-летнего англичанина в 350,000 фунтов в неделю — это чересчур для "Барселоны".



Но если финансовые вопросы будут улажены, "Барселона" с радостью приютит Рэшфорда.