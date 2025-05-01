Скоулз дал совет Тренту насчет "Реала"

Легенда "Манчестер Юнайтед" Пол Скоулз считает, что в испанском "Реале" у защитника "Ливерпуля" Трента Александер-Арнольда шансы на завоевание трофеев будут выше.

Уже оформив чемпионство в Премьер-Лиге с "Ливерпулем", Трент продолжает упорно хранить молчание насчет своего истекающего в конце сезона контракта.



По слухам, Александер-Арнольд уже договорился с "Реалом", и Скоулз считает это правильным выбором, если Трент жаждет трофеев.



"Это будет сложное решение для него. Когда ты местный парень, очень сложно уходить из своего клуба, особенно когда вы едва выиграли Премьер-Лигу".



"В лице "Ливерпуля" он уже находится в большом клубе. Если ты не в большом клубе, перейти в "Реал" легко. Принимая решение, он должен думать о том, где у него будут выше шансы выиграть трофеи в ближайшие годы".



"Полагаю, "Реал" переживает небольшой спад, но кажется, их спады не длятся так уж долго. В Англии конкуренция определенно выше, и если вы хотите выиграть Премьер-Лигу и Лигу Чемпионов, вам придется сражаться с "Манчестер Сити", "Арсеналом" и даже "Челси", который может снова крупно потратиться, поэтому здесь побеждать сложнее".



"Выглядит ли "Ливерпуль" командой, которая может выигрывать лигу следующие пять или шесть лет? Я так пока не думаю, и, возможно, я ошибаюсь, но когда "Сити" выигрывал лигу, ты думал, что они смогут сделать это снова".



"Но в случае с "Ливерпулем" ты просто не вполне уверен насчет завоевания трофеев. И если Трент думает, где у него будут выше шансы на трофеи, то "Реал" имеет некоторое преимущество — чисто из-за своей истории в Лиге Чемпионов и не такой высокой конкуренции в лиге, за исключением "Барселоны" и "Атлетико", — сообщил Скоулз TNT Sports.