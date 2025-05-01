Аморим: "Я не разговаривал с Дьекерешем"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим заявил, что не разговаривал с нападающим лиссабонского "Спортинга" Виктором Дьекерешем.

Дьекереша настойчиво сватают в "Юнайтед" с тех пор, как Аморим сменил Лиссабон на Манчестер ранее в этом сезоне.



В данный момент кажется, что только победа в Лиге Европы может обеспечить "Юнайтед" реалистичные шансы заполучить Дьекереша, но пока Аморим даже не контактировал со своим бывшим подопечным.



"Я не разговаривал с ним. Но если игрок хочет перейти в "Манчестер Юнайтед", только чтобы играть в Лиге Чемпионов, тогда он не перейдет".



"Мы хотим игроков, которые представляют "Юнайтед", а не игроков, которые хотят играть в определенных соревнованиях", — цитирует Аморима Daily Mail.