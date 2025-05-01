Мареска опасается искусственного поля на стадионе "Юргордена"

Наставник "Челси" Энцо Мареска выразил обеспокоенность счет того, что его команде придется сыграть против шведского "Юргордена" на искусственном поле.

В четверг вечером "Челси" сыграет первый полуфинальный матч Лиги Конференций, и на тренировке перед игрой Мареска со своими подопечными смогли пощупать искусственный газон стадиона "3Арена".



Этот самый газон нападающий "Юргордена" Аугуст Приске назвал "дерьмовым полем" в начале апреля, поэтому Мареска очень опасается травм.



"Конечно, это может вызывать беспокойство. Я слегка переживаю насчет этого. Но мы не в том положении, чтобы позволить себе поберечь игроков на воскресенье. Это полуфинал, это европейский турнир, и мы хотим попасть в финал".



"Это (играть на искусственном поле) совершенно другое. Мне известно, что даже их собственные игроки жаловались на поле в последние недели. Они играют там каждую неделю, поэтому для нас будет по-другому. Однако оправданий нет, как и нет причин, почему мы не сможем дать бой завтра и в ответном матче дома", — цитирует Мареску The Guardian.