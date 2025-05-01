"Атлетик" надеется оградить Уильямса от интереса из Премьер-Лиги

Главный тренер "Атлетика" из Бильбао Эрнесто Вальверде заявил, что его клуб надеется оградить своего вингера Нико Уильямса от интереса из Премьер-Лиги.

Уильямс считается одной из ведущих целей "Арсенала" на предстоящее трансферное окно, причем "канониры" пытались заполучить Нико еще прошлым летом.



Также Уильямса сватают в "Челси", но в преддверии первого полуфинального матча Лиги Европы против "Манчестер Юнайтед" Вальверде выразил надежду, что 22-летний испанец останется.



"Это правда, что Нико — очень важный игрок для нас. То, что он так провел прошлый сезон и выиграл Евро со сборной Испании, оказало большое влияние на него. Слухи были еще прошлым летом, но мы надеемся, он останется в "Атлетике" на много лет. Мы надеемся, он будет с нами в следующем сезоне, потому что мы, конечно, хотим сохранить своих лучших игроков", — цитирует Вальверде ESPN.