Аморим: "У нас есть явный дефицит голов"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим признал, что его команда испытывает "явный дефицит голов".

В минувший уикенд Расмус Хейлунд прервал свою голевую "засуху", в компенсированное время избавив "Юнайтед" от поражения против "Борнмута" (1:1).



По словам Аморима, у него талантливые нападающие, которые забивают недостаточно, и поправить это Рубен собирается с помощью улучшения командной игры.



"Наш фокус на том, чтобы помочь нашим игрокам. Расмус забил в последнем матче, и вы можете видеть, что Расмус, Джош (Зиркзее) и Чидо (Оби) обладают талантом".



"Мы должны улучшить игроков. Но чтобы улучшить их в индивидуальном плане, нам нужно улучшить командную игру".



"Мы далеки от того, чтобы быть действительно стабильной командой. У нас есть явный дефицит голов, и это стоило нам кучи очков в этом сезоне. Мы должны улучшить это, чтобы помочь нападающим прибавить", — цитирует Аморима Sky Sports.