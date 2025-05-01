Анонс первых матчей 1/2 финала Лиги Европы

В четверг вечером "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм" проведут свои первые встречи в рамках 1/2 финала Лиги Европы. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

АТЛЕТИК — МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД 22:00 Онлайн-трансляция Прогноз



"Манчестер Юнайтед" в эпической манере достиг полуфинальной стадии Лиги Европы, победив "Лион" по сумме двух матчей со счетом 5:4 благодаря двум голам на последней минуте экстра-таймов.



Теперь команду Рубена Аморима ждет испытание крепким "Атлетиком", который занимает четвертое место в Ла Лиге и в следующем сезоне с высокой вероятностью будет выступать в Лиге Чемпионов.



- Это будет первая встреча "Атлетика" и "Юнайтед" с 1/8 финала Лиги Европы в сезоне 2011/12, когда испанская команда, ведомая Марсело Бьелсой, выиграла и на выезде (2:3), и дома (2:1), в итоге достигнув финала.



- "Юнайтед" проиграл три из четырех матчей против "Атлетика" в еврокубках, единственную победу одержав в феврале 1957 (3:0).



- Это третий раз, когда "Атлетик" играет в полуфинале какого-либо европейского турнира.



- "Юнайтед" остается единственной командой, не потерпевшей ни одного поражения в этом розыгрыше Лиги Европы (7 побед, 5 ничьих).



- "Атлетик" выиграл все шесть домашних матчей в этом розыгрыше Лиги Европы.



- В этом розыгрыше Лиги Европы "Юнайтед" забил 28 голов, что является лучшим показателем для "красных дьяволов" за сезон в Европе со времен их рекорда из 34 в 2020/21.



- В качестве главного тренера "Юнайтед" Рубен Аморим не проиграл ни одного из восьми своих матчей в Лиге Европы (6 побед, 2 ничьи).



- Капитан "Юнайтед" Бруну Фернандеш поучаствовал в рекордных 29 голах в своем 31 матче в плей-офф Лиги Европы (17 голов, 12 "ассистов").



- Вингер "Атлетика" Нико Уильямс совершал минимум одно результативное действие в каждом из шести домашних матчей "Атлетика" в этом розыгрыше Лиги Европы (5 голов, 2 "ассиста").



В преддверии этого выезда к тренировкам с "Юнайтед" вернулись Маттейс Де Лигт и Амад Диалло, но оба не готовы к выходу в старте. Тоби Колльеру нужно чуть больше времени.



ТОТТЕНХЭМ — БУДЕ-ГЛИМТ 22:00 Онлайн-трансляция Прогноз



В минувший уикенд "Тоттенхэм" был разгромлен "Ливерпулем" со счетом 5:1, опустившись уже на 16-е место в Премьер-Лиге.



Заполярный "Буде-Глимт" в 1/4 финала Лиги Европы по пенальти одолел "Лацио", однако Анге Постекоглу не придает значения тому, что на "шпор" навешивают ярлык фаворитов.



"Буде" здесь по заслугам. Они здесь, потому что являются хорошей футбольной командой. Не имеет значения, откуда вы. Я с другой стороны света, где футбол — только четвертый самый популярный вид спорта, поэтому я никого не недооцениваю", — сообщил Постекоглу.



- Прежде "Тоттенхэм" и "Буде-Глимт" еще никогда не встречались.



- "Тоттенхэм" выиграл все четыре предыдущих матча против норвежских команд в еврокубках.



- "Буде-Глимт" проиграл все три матча против английских команд в еврокубках.



- Для "Тоттенхэма" это девятый полуфинал какого-либо большого европейского турнира — и первый с "Аякса" в Лиге Чемпионов в сезоне 2018/19.



- "Буде-Глимт" — первая норвежская команда, достигшая 1/2 финала большого европейского турнира.



- Включая квалификацию, "Тоттенхэм" не проиграл ни одного из 19 последних домашних матчей в еврокубках (15 побед, 4 ничьи).



- "Буде-Глимт" проиграл все три последних выездных матча в Лиге Европы, а в 10 последних поединках за пределами своего стадиона одержал только одну победу (3 ничьи, 6 поражений).



- Нападающий "Тоттенхэма" Доминик Соланке совершил семь результативных действий в этом розыгрыше Лиги Европы (3+4), и это лучший показатель для игрока "шпор" за сезон с Карлоса Винисиуса в 2020/21 (6+3).



"Тоттенхэм" будет лишен своего капитана Сона Хен Мина, которого все еще беспокоит стопа.