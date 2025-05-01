"Юнайтед" обдумывает приглашение Та

"Манчестер Юнайтед" активно изучает возможность по приглашению защитника леверкузенского "Байера" Джонатана Та.

В этом сезоне Та сыграл свыше 50 матчей за "Байер" и сборную Германии, однако контракт Джонатана истекает в конце июня.



Та уже подтвердил, что покинет Леверкузен свободным агентом, и у 29-летнего защитника хватает вариантов для продолжения карьеры.



Как сообщает Sky Sports, заполучить Та хотят "Бавария", "Реал" и "Барселона". А теперь к их компании присоединился "Юнайтед".



"Реал" может значительно укрепить свои шансы заполучить Та, если переманит главного тренера "Байера" Хаби Алонсо. В то же время "Бавария" готова предложить Джонатану шанс остаться на родине. "Барселона" выглядит аутсайдером этой борьбы из-за своих финансовых затруднений.