"Юнайтед" обдумывает приглашение Та

Джонатан Та "Манчестер Юнайтед" активно изучает возможность по приглашению защитника леверкузенского "Байера" Джонатана Та.

В этом сезоне Та сыграл свыше 50 матчей за "Байер" и сборную Германии, однако контракт Джонатана истекает в конце июня.

Та уже подтвердил, что покинет Леверкузен свободным агентом, и у 29-летнего защитника хватает вариантов для продолжения карьеры.

Как сообщает Sky Sports, заполучить Та хотят "Бавария", "Реал" и "Барселона". А теперь к их компании присоединился "Юнайтед".

"Реал" может значительно укрепить свои шансы заполучить Та, если переманит главного тренера "Байера" Хаби Алонсо. В то же время "Бавария" готова предложить Джонатану шанс остаться на родине. "Барселона" выглядит аутсайдером этой борьбы из-за своих финансовых затруднений.


Метки Байер, Манчестер Юнайтед, Та

Автор mihajlo   

Дата 01.05.2025 00:05

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Последние комментарии:




  1. gidro-met 01.05.2025 00:23 # gidro-met
    Баварии - Вирц.

    А вот Та нужен как раз МЮ. Хотя , если Алонсо в Реал

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  2. high-malvern 01.05.2025 00:09 # high-malvern
    Какой-то ноунейм

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