Мэддисон: "На 100 процентов поддерживаем Постекоглу"

Полузащитник "Тоттенхэма" Джеймс Мэддисон заявил, что его главный тренер Анге Постекоглу сохраняет полную поддержку команды.

"Тоттенхэм" удручающим образом выступает в Премьер-Лиге в этом сезоне, занимая только 16-е место.



Но при этом "Тоттенхэм" достиг полуфинала Лиги Европы, где сразится с "Буде-Глимт", и Мэддисон рассматривает этот турнир как возможность доказать, что команда по-прежнему слушается Постекоглу.



"Мы поддерживаем тренера на 100 процентов. Думаю, он отличный человек. Мы провели плохой сезон, особенно в лиге. Мы очень хороши в Европе, но наш сезон в лиге никуда не годится".



"Он мой тренер, он мой босс, и я ужасно его уважаю. Мы, игроки, стараемся прогонять подальше эти спекуляции (о возможном увольнении Постекоглу), потому что это нечто нездоровое".



"Я просто знаю, что приезжаю каждый день на работу и вижу, как парни слушают и воспринимают его указания, стараясь изо всех сил на благо клуба. Мы в действительно хорошем положении в Европе, мы все еще можем провести особенный сезон".



"Я продолжу делать это, пока он здесь", — цитирует Мэддисона BBC.