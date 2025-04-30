Кейн планирует провести в "Баварии" еще один сезон

Капитан сборной Англии Харри Кейн планирует провести в немецкой "Баварии" еще один сезон.

Раннее в этом сезоне стало известно, что контракт Кейна содержит пункт об отступных, и это лишь усилило спекуляции насчет возможного возвращения Харри в Премьер-Лигу.



Однако talkSPORT стало известно от близких к Кейну источников, что 31-летний нападающий счастлив в Мюнхене и на родину пока не собирается.



В данный момент Кейн находится на пороге чемпионства в Бундеслиге. В следующем сезоне Харри хотел бы защитить с "Баварией" титул и замахнуться на победу в Лиге Чемпионов.



Лишь после этого Кейн будет готов подумать о возвращении домой, чтобы попытаться стать лучшим бомбардиром Премьер-Лиги всех времен.



Добавим, Кейн забил 80 голов и отдал 24 результативные передачи в 89 матчах за "Баварию" во всех соревнованиях после своего перехода из "Тоттенхэма" за 100 миллионов фунтов летом 2023.