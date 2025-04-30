Аморим признал, что трансферные планы МЮ зависят от попадания в Лигу Чемпионов
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим признал, что попадание в Лигу Чемпионов изменило бы трансферные планы его клуба.
В данный момент "Юнайтед" готовится к первому полуфинальному матчу Лиги Европы против "Атлетика". Если "красные дьяволы" выиграют этот турнир, то не только завоюют трофей, но и получат путевку в Лигу Чемпионов.
Аморим очень рассчитывает на призовые от Лиги Чемпионов, ведь летом ему предстоит заняться перестройкой команды.
"Ничто не спасет наш сезон, но попадание в Лигу Чемпионов и завоевание трофея может иметь огромное значение. Попадание в Лигу Чемпионов может изменить много вещей в нашем клубе этим летом".
"История "Юнайтед" написана с помощью трофеев. Поэтому мы очень сосредоточены на завтра и хотим сыграть в Лиге Чемпионов в следующем сезоне. Все вместе мы постараемся одержать победу", — цитирует Аморима Evening Standard.
30.04.2025 21:00
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Аморим , выиграй у Бильбао .
У тебя же состав игроков дороже в разы
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