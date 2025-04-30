Родри приступил к тренировкам с "Сити"

Полузащитник "Манчестер Сити" Родри приступил к полноценным тренировкам после травмы крестообразных связок колена.

Эту тяжелую травму Родри получил в сентябре против "Арсенала". Изначально ожидалось, что обладатель "Золотого мяча" вернется только в следующем сезоне.



Однако Родри восстановился быстрее и в среду принял участие в открытой тренировке "Сити", причем Sky Sports утверждает, что это было не первое занятие 28-летнего испанца в общей группе.



"Сити" по-прежнему не устанавливает сроки во возвращению Родри на футбольное поле, однако стартующий в июне клубный Чемпионат Мира является более реалистичной целью для игрока, нежели оставшиеся в этом сезоне матчи Премьер-Лиги и Кубка Англии.



Также к тренировкам с "Сити" приступил нападающий Эрлинг Холанд, а вот защитники Натан Аке и Джон Стоунс все еще лечатся.