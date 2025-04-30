Родри приступил к тренировкам с "Сити"

Родри Полузащитник "Манчестер Сити" Родри приступил к полноценным тренировкам после травмы крестообразных связок колена.

Эту тяжелую травму Родри получил в сентябре против "Арсенала". Изначально ожидалось, что обладатель "Золотого мяча" вернется только в следующем сезоне.

Однако Родри восстановился быстрее и в среду принял участие в открытой тренировке "Сити", причем Sky Sports утверждает, что это было не первое занятие 28-летнего испанца в общей группе.

"Сити" по-прежнему не устанавливает сроки во возвращению Родри на футбольное поле, однако стартующий в июне клубный Чемпионат Мира является более реалистичной целью для игрока, нежели оставшиеся в этом сезоне матчи Премьер-Лиги и Кубка Англии.

Также к тренировкам с "Сити" приступил нападающий Эрлинг Холанд, а вот защитники Натан Аке и Джон Стоунс все еще лечатся.


Метки Манчестер Сити, Родри, травмы

Автор mihajlo   

Дата 30.04.2025 20:00

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Последние комментарии:




  1. sean-dyche18plus 30.04.2025 20:08 # sean-dyche18plus
    кто это?

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  2. high-malvern 30.04.2025 20:07 # high-malvern
    Если с Пэлас будет устраивающий счет, то может появится еще в концовке сезона.

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