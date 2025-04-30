Мерино: "Мы выиграем ответный матч с ПСЖ"
Полузащитник "Арсенала" Микель Мерино выразил уверенность, что его команда сможет отыграться в гостях у французского ПСЖ.
Накануне "Арсенал" проиграл первый полуфинальный матч Лиги Чемпионов против ПСЖ, не сумев ответить на быстрый гол Усмана Дембеле.
Однако Мерино не делает из этого результата трагедии и обещает, что в Париже "Арсенал" будет стремиться к победе, как и всегда.
"Париж — это сложное место для выезда, но мы всегда доказывали, что можем дать бой любому. Думаю, мы выиграем ответный матч — при всем уважении".
"Мы уже доказали, что можем победить везде — на "Бернабеу" (против "Реала") и против любой команды Премьер-Лиги, так что это вселяет в нас большую уверенность".
"Результат первого матча ничего не меняет, потому что дух этой команды таков, что мы всегда стремимся к победе, и так было бы, даже если бы мы отправились в Париж с перевесом в три гола".
"Мы имели отличные моменты, чтобы сравнять счет, но не смогли, однако команда полна уверенности в себе, полна энергии на ответный матч. У нас есть мотивация, чтобы одержать победу ради наших фанатов и ради себя", — цитирует Мерино Sky Sports.
30.04.2025 19:00
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Последние комментарии:
Я вчера фильм смотрел. "Идиократия" называется. Вот Мерино такой же как главный герой из фильма. Усредненный человек.
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а что с фанатами Гейклуба? Почему вчера было вялость на стадионе?
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3-0 и ПСЖ в финале
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Ну конечно. Просрал уже 4000 баксов на них
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если сыграет стерлинг.то у гейсеноля будет миллипиздрический шанс на проход.
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нихуя себе заявление
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