Мерино: "Мы выиграем ответный матч с ПСЖ"

Полузащитник "Арсенала" Микель Мерино выразил уверенность, что его команда сможет отыграться в гостях у французского ПСЖ.

Накануне "Арсенал" проиграл первый полуфинальный матч Лиги Чемпионов против ПСЖ, не сумев ответить на быстрый гол Усмана Дембеле.



Однако Мерино не делает из этого результата трагедии и обещает, что в Париже "Арсенал" будет стремиться к победе, как и всегда.



"Париж — это сложное место для выезда, но мы всегда доказывали, что можем дать бой любому. Думаю, мы выиграем ответный матч — при всем уважении".



"Мы уже доказали, что можем победить везде — на "Бернабеу" (против "Реала") и против любой команды Премьер-Лиги, так что это вселяет в нас большую уверенность".



"Результат первого матча ничего не меняет, потому что дух этой команды таков, что мы всегда стремимся к победе, и так было бы, даже если бы мы отправились в Париж с перевесом в три гола".



"Мы имели отличные моменты, чтобы сравнять счет, но не смогли, однако команда полна уверенности в себе, полна энергии на ответный матч. У нас есть мотивация, чтобы одержать победу ради наших фанатов и ради себя", — цитирует Мерино Sky Sports.