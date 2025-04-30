Мерино: "Мы выиграем ответный матч с ПСЖ"

Микель Мерино Полузащитник "Арсенала" Микель Мерино выразил уверенность, что его команда сможет отыграться в гостях у французского ПСЖ.

Накануне "Арсенал" проиграл первый полуфинальный матч Лиги Чемпионов против ПСЖ, не сумев ответить на быстрый гол Усмана Дембеле.

Однако Мерино не делает из этого результата трагедии и обещает, что в Париже "Арсенал" будет стремиться к победе, как и всегда.

"Париж — это сложное место для выезда, но мы всегда доказывали, что можем дать бой любому. Думаю, мы выиграем ответный матч — при всем уважении".

"Мы уже доказали, что можем победить везде — на "Бернабеу" (против "Реала") и против любой команды Премьер-Лиги, так что это вселяет в нас большую уверенность".

"Результат первого матча ничего не меняет, потому что дух этой команды таков, что мы всегда стремимся к победе, и так было бы, даже если бы мы отправились в Париж с перевесом в три гола".

"Мы имели отличные моменты, чтобы сравнять счет, но не смогли, однако команда полна уверенности в себе, полна энергии на ответный матч. У нас есть мотивация, чтобы одержать победу ради наших фанатов и ради себя", — цитирует Мерино Sky Sports.


Метки Арсенал, Лига Чемпионов, Мерино, ПСЖ

Автор mihajlo   

Дата 30.04.2025 19:00

Количество просмотров Просмотров: 538

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Последние комментарии:




  1. high-malvern 30.04.2025 20:08 # high-malvern
    Я вчера фильм смотрел. "Идиократия" называется. Вот Мерино такой же как главный герой из фильма. Усредненный человек.

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  2. eakz 30.04.2025 19:52 # eakz
    а что с фанатами Гейклуба? Почему вчера было вялость на стадионе?

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  3. vals1702 30.04.2025 19:46 # vals1702
    3-0 и ПСЖ в финале

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  4. arsenig 30.04.2025 19:31 # arsenig
    Ну конечно. Просрал уже 4000 баксов на них

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  5. narcot 30.04.2025 19:21 # narcot
    Райя считает Райса одним из трех лучших полузащитников в мире


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  6. sean-dyche18plus 30.04.2025 19:17 # sean-dyche18plus
    если сыграет стерлинг.то у гейсеноля будет миллипиздрический шанс на проход.

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  7. hakid 30.04.2025 19:03 # hakid
    нихуя себе заявление

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