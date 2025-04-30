Саудовские клубы интересуются Мартинесом и Бэйли

Голкипер Эмилиано Мартинес и вингер Леон Бэйли из "Астон Виллы" находятся на радаре у саудовских клубов в преддверии летнего трансферного окна.

Мартинес является первым номером "Виллы" с момента перехода из "Арсенала" за 20 миллионов фунтов в 2020 году.



В этом сезоне уровень игры Мартинеса несколько снизился, и на "Вилла Парк" есть ощущение, что грядущее лето может быть подходящим моментом для продажи 32-летнего аргентинца.



"Вилла" в любом случае планирует продать ряд игроков в летнее окно, независимо от попадания в Лигу Чемпионов, чтобы улучшить свою ситуацию с соблюдением правил финансового фейр-плей.



Как сообщает The Telegraph, "Вилла" уже готовится к расставанию с Мартинесом, присмотрев на замену голкипера "Эспаньола" Жоана Гарсию, чей контракт предусматривает отступные в 21 млн. фунтов.



Упомянутый Бэйли обошелся "Вилле" в 25 млн. фунтов в 2021 году, однако Леон так и не смог застолбить за собой место в стартовом составе команды Унаи Эмери, чему во многом помешали травмы.