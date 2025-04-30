Маринакис отошел от управления "Форест"

Евангелос Маринакис Владелец "Ноттингем Форест" Евангелос Маринакис ослабил свой контроль в клубе с "Сити Граунд".

BBC называет этот шаг Маринакиса частью подготовки "Форест" к выходу в еврокубки. В данный момент "лесники" сохраняют хорошие шансы даже на Лигу Чемпионов.

Как известно, УЕФА имеет строгие правила в отношении клубов с общими владельцами, а Маринакису, помимо "Форест", также принадлежат греческий "Олимпиакос" и португальский "Риу Аве".

В данный момент существует немалая вероятность, что "Форест" и "Олимпиакос" одновременно квалифицируются в Лигу Чемпионов, и это заставило Маринакиса сменить свой статус.

Греческий бизнесмен по-прежнему владеет "Форест", но все свои акции передал доверительному трасту, который не будет иметь контроля над клубом или заниматься его повседневным управлением.


Метки Маринакис, Ноттингем Форест, УЕФА

Автор mihajlo   

Дата 30.04.2025 17:00

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