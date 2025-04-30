Маринакис отошел от управления "Форест"

Владелец "Ноттингем Форест" Евангелос Маринакис ослабил свой контроль в клубе с "Сити Граунд".

BBC называет этот шаг Маринакиса частью подготовки "Форест" к выходу в еврокубки. В данный момент "лесники" сохраняют хорошие шансы даже на Лигу Чемпионов.



Как известно, УЕФА имеет строгие правила в отношении клубов с общими владельцами, а Маринакису, помимо "Форест", также принадлежат греческий "Олимпиакос" и португальский "Риу Аве".



В данный момент существует немалая вероятность, что "Форест" и "Олимпиакос" одновременно квалифицируются в Лигу Чемпионов, и это заставило Маринакиса сменить свой статус.



Греческий бизнесмен по-прежнему владеет "Форест", но все свои акции передал доверительному трасту, который не будет иметь контроля над клубом или заниматься его повседневным управлением.