DAMAC стал титульным спонсором "Челси" на остаток сезона

DAMAC За четыре матча до окончания сезона Премьер-Лиги "Челси", наконец, обзавелся титульным спонсором, которым становится компания DAMAC Properties.

Напомним, прошлый сезон "Челси" тоже начинал без титульного спонсора, обзаведясь таковым — в лице Infinite Athlete — только в конце сентября.

На сей раз поиски затянулись еще больше, и только к концу апреля "Челси" объявил что DAMAC становится титульным спонсором клуба на остаток сезона 2024/25.

DAMAC является одним из ведущих девелоперов на Ближнем Востоке и имеет штаб-квартиру в Дубае. Компания сосредоточена на строительстве недвижимости категории "лакшери".

Дебют эмблемы DAMAC на игровых футболках "Челси" назначен на первый полуфинальный матч Лиги Чемпионов против "Юргордена" в ближайший четверг.


Метки DAMAC, спонсоры, Челси

Автор mihajlo   

Дата 30.04.2025 16:00

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  1. naby-keita 30.04.2025 17:15 # naby-keita
    к концу апреля "Челси" объявил что DAMAC становится титульным спонсором клуба на остаток сезона 2024/25

    Источник: http://fapl.ru/posts/114533/#reply

    Никому не нужный клубишко без истории и без будущего.

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  2. standard 30.04.2025 17:11 # standard
    так сезон заканчивается через месяц. спонсор на месяц

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  3. standard 30.04.2025 17:09 # standard
    машина Daewoo Damas стала спонсором челси

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  4. meshuggah 30.04.2025 16:52 # meshuggah
    И М П Е Р А Т О Р Ы

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  5. high-malvern 30.04.2025 16:40 # high-malvern
    Некоторые известные бренды строительных компаний:

    «ГарантСтрой».
    «ПИК».
    «ЛСР».
    «Ингеоком».
    «Ташир».
    «Мосинжпроект».
    PulteGroup.

    Неправда ли вы о них читаете впервые? Это похоже не то, что над рекламировать на каждом билборде.

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  6. anatoly 30.04.2025 16:33 # anatoly
    Дебют эмблемы DAMAC на игровых футболках "Челси" назначен на первый полуфинальный матч Лиги Чемпионов против "Юргордена" в ближайший четверг.

    Источник: http://fapl.ru/posts/114533/

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  7. high-malvern 30.04.2025 16:32 # high-malvern
    Ну кто это придумал, на форме Челси странные разводы сделать? Как говорится, сомнительно, но ОК.

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  8. bembo 30.04.2025 16:19 # bembo
    так могут ТОЛЬКО ИМПЕРАТОРЫ!

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