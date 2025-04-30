DAMAC стал титульным спонсором "Челси" на остаток сезона

За четыре матча до окончания сезона Премьер-Лиги "Челси", наконец, обзавелся титульным спонсором, которым становится компания DAMAC Properties.

Напомним, прошлый сезон "Челси" тоже начинал без титульного спонсора, обзаведясь таковым — в лице Infinite Athlete — только в конце сентября.



На сей раз поиски затянулись еще больше, и только к концу апреля "Челси" объявил что DAMAC становится титульным спонсором клуба на остаток сезона 2024/25.



DAMAC является одним из ведущих девелоперов на Ближнем Востоке и имеет штаб-квартиру в Дубае. Компания сосредоточена на строительстве недвижимости категории "лакшери".



Дебют эмблемы DAMAC на игровых футболках "Челси" назначен на первый полуфинальный матч Лиги Чемпионов против "Юргордена" в ближайший четверг.