DAMAC стал титульным спонсором "Челси" на остаток сезона
За четыре матча до окончания сезона Премьер-Лиги "Челси", наконец, обзавелся титульным спонсором, которым становится компания DAMAC Properties.
Напомним, прошлый сезон "Челси" тоже начинал без титульного спонсора, обзаведясь таковым — в лице Infinite Athlete — только в конце сентября.
На сей раз поиски затянулись еще больше, и только к концу апреля "Челси" объявил что DAMAC становится титульным спонсором клуба на остаток сезона 2024/25.
DAMAC является одним из ведущих девелоперов на Ближнем Востоке и имеет штаб-квартиру в Дубае. Компания сосредоточена на строительстве недвижимости категории "лакшери".
Дебют эмблемы DAMAC на игровых футболках "Челси" назначен на первый полуфинальный матч Лиги Чемпионов против "Юргордена" в ближайший четверг.
30.04.2025 16:00
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Последние комментарии:
к концу апреля "Челси" объявил что DAMAC становится титульным спонсором клуба на остаток сезона 2024/25
Источник: http://fapl.ru/posts/114533/#reply
Никому не нужный клубишко без истории и без будущего.
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так сезон заканчивается через месяц. спонсор на месяц
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машина Daewoo Damas стала спонсором челси
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И М П Е Р А Т О Р Ы
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Некоторые известные бренды строительных компаний:
«ГарантСтрой».
«ПИК».
«ЛСР».
«Ингеоком».
«Ташир».
«Мосинжпроект».
PulteGroup.
Неправда ли вы о них читаете впервые? Это похоже не то, что над рекламировать на каждом билборде.
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Дебют эмблемы DAMAC на игровых футболках "Челси" назначен на первый полуфинальный матч Лиги Чемпионов против "Юргордена" в ближайший четверг.
Источник: http://fapl.ru/posts/114533/
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Ну кто это придумал, на форме Челси странные разводы сделать? Как говорится, сомнительно, но ОК.
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так могут ТОЛЬКО ИМПЕРАТОРЫ!
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