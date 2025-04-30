Эллиотт: "Надеюсь остаться в "Ливерпуле" до конца своей карьеры"

Полузащитник Харви Эллиотт признался, что надеется остаться в "Ливерпуле" до конца своей карьеры.

В этом сезоне Премьер-Лиги Эллиотт отметился лишь 14 появлениями на замену, и в прессе уже давно ходят слухи, что "Ливерпуль" может продать Харви летом.



Эллиотт не уверен насчет своего будущего, однако в идеале 22-летний англичанин не хотел бы никуда уходить.



"Надеюсь, я смогу прибавить в следующем сезоне. Это моя команда, которой я предан, а разговоры будут всегда. Мне просто нужно подумать, как будет лучше всего для моего будущего и моей карьеры, как бы сильно я ни хотел быть здесь".



"Ты никогда не знаешь, что случится в будущем. Если бы это было по-моему, я бы остался здесь до конца своей карьеры и играл бы в каждом матче, но это зависит от тренера и руководства. Как я уже сказал, ты не знаешь, что может случиться, но пока что я здесь, чтобы остаться, и именно в этом клубе я хочу быть".



"Надеюсь, я останусь здесь. Это лучшее место, лучший клуб, особенно с такими фанатами. Я не думаю, что для игры в футбол есть место лучше".



"У игроков бывают взлеты и падения, но в конце концов ты должен сражаться, и как раз это в моих руках. Надеюсь, я смогу остаться здесь до конца своей карьеры", — сообщил Эллиотт Liverpool Echo.