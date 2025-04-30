"Ньюкасл" исключает продажу Исака

"Ньюкасл" исключает продажу своего нападающего Александера Исака в летнее трансферное окно.

Исак забил 22 гола за "Ньюкасл" в этом сезоне Премьер-Лиги, что помогает "сорокам" удерживать третье место. Также Александер сделал свой вклад в завоевание командой Эдди Хау Кубка Лиги.



Исака уже давно сватают в топ-клубы вроде "Арсенала" и "Ливерпуля", однако The Telegraph утверждает, что 25-летний швед останется на "Сент-Джеймс Парк".



Боссы "Ньюкасла" расслаблены насчет ситуации с Исаком, потому что у того остается еще три полных года по действующему контракту, и после окончания этого сезона клуб планирует обсудить с представителями игрока продление сотрудничества.



Более того, президент "Ньюкасла" Ясир Аль-Румайян уже сказал руководителям своего клуба блокировать любой интерес к Исаку, независимо от того, согласится ли Александер на новую сделку.