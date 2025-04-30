Скоулз сомневается насчет приглашения Куньи в МЮ

Легенда "Манчестер Юнайтед" Пол Скоулз выразил сомнения насчет планов "красных дьяволов" по приобретению нападающего "Вулверхэмптона" Матеуса Куньи.

"Юнайтед" считается главным претендентом на Кунью, чей новый контракт предусматривает отступные в 62.5 млн. фунтов.



Скоулз не уверен, кем Кунью видит главный тренер "Юнайтед" Рубен Аморим, а также сомневается, сможет ли Матеус проявить себя в кризисной команде.



"Похоже на то, что он обладает атрибутами, которые хочет Рубен Аморим. Аморим знает, что физически его команда просто не обладает достаточной силой или скоростью, а Матеус Кунья атлетичен, и он доказал свое мастерство, забив 15 голов в этом сезоне Премьер-Лиги".



"Я просто переживаю насчет любого новичка, переходящего в "Манчестер Юнайтед" в данную минуту. Это просто ощущается как плохое место для перехода. Прямо сейчас качество их игры такое плохое".



"Что касается Куньи, то он центральный нападающий или фланговый игрок? Насчет его мастерства нет сомнений, и, конечно, было бы славно подписать его, но я переживаю, как он подойдет команде. Вы можете подписать трех лучших игроков в мире, и я думаю, им будет сложно заиграть в этой команде, но им нужно с чего-нибудь начать", — цитирует Скоулза Daily Mirror.